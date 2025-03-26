Минпросвещения России опубликовало список фильмов, рекомендованных к семейному просмотру
Отмечается, что перечень будет регулярно дополняться
Министерство просвещения РФ подготовило первичный список отечественных кинофильмов и мультфильмов, рекомендованных к семейному просмотру, а также для образовательных организаций в рамках внеурочной деятельности.
Как и сообщалось ранее, в него вошло большое количество советских картин, а также некоторое количество современных проектов. В их числе – БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ, БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ, КОМАНДИР, НЮРНБЕРГ, трилогия ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, дилогия ХОЛОП, ЧЕБУРАШКА и ОНЕГИН.
Отмечается, что перечень не является окончательным и будет регулярно дополняться. Также подчеркивается, что образовательные организации самостоятельно принимают решение о включении рекомендованных фильмов в воспитательную работу.
Документ уже направлен в регионы России.
Фото: кадр со съемок фильма ОНЕГИН