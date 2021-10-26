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MIPCOM 2021 подвел итоги работы

Автор: Виолетта Палий

26 октября 2021

Всего в рынке участвовали более 50 российских компаний

Неделю назад закончил работу международный рынок аудиовизуального контента MIPCOM 2021. Впервые с начала пандемии мероприятие состоялось не только онлайн, но и в очном формате в Каннах. В мероприятиях рынка участвовали и общались с международными партнерами более 50 российских медиа компаний, 18 из которых работали в рамках бизнес-миссии Made in Moscow Московского экспортного центра. Оператором бизнес-миссии выступила компания Роскино.

13 октября во Дворце Фестивалей в Каннах состоялась презентация бизнес-миссии Made in Moscow Московского экспортного центра (МЭЦ) при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Модератором шоукейса выступила генеральный директор группы компаний Star Media Мария Гречишникова. Во время презентации гости познакомились с 18 компаниями из Москвы и их проектами. Шоукейс посетили представители ключевых международных компаний, байеры и продюсеры, заинтересованные в совместном производстве. Среди компаний-участниц бизнес-миссии — анимационная студия «Союзмультфильм», Wizart Animation, студия анимации Platoshka, «Агама Фильм», «Медиа Основа», анимационная студия «Карамель и Ко», «Один-Медиа», «Амекс медиа», Meriot, «АВК продакшн», «КиноАтис», Russian World Vision, R-media, Rocket Fox, net-film, «Пониматика», сервисные компании «Кириллица» и Cerebro. Все компании также участвовали в переговорах на онлайн-платформе рынка.

Онлайн-кинотеатр KION также провёл презентацию своих оригинальных проектов во Дворце фестивалей в Каннах. Компания представила сериалы «Хрустальный», «Коса», «Отец Сергий» и другие проекты линейки KION originals. 

Исследовательская компания The Wit традиционно представила рейтинг Fresh TV, куда отбираются перспективные проекты и форматы со всего мира. В рамках сессии Fresh TV Fiction в подборку многообещающих комедийных сериалов вошёл российский проект «Стрим» телеканала ТНТ. 

Сериал «Сны Алисы» производства 1-2-3 Production и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова представил Россию в основном конкурсе четвертого международного фестиваля сериалов Canneseries, который проходил параллельно с MIPCOM. 

 

О сделках российских компаний на MIPCOM / MIPJunior

На MIPCOM «Союзмультфильм» представил анимационный сериал «Крутиксы» в ко-продукции с издательством Bubble Comics, и объявил о нескольких крупных сделках. Компания достигла договоренности с Joy Media о дистрибуции в Китай нового мультсериала «Чуч-Мяуч». Международный детский и семейный дистрибьютор Jetpack, который ранее приобрёл права у студии на мультсериал «Пластилинки», подписал соглашение с телеканалом HOP! о выходе сериала в Израиле. Финская телекомпания Yle тоже приобрела права на распространение сериала. Анимационный сериал «Тайны Медовой долины» отправится в Израиль и Чехию. Латвийская компания Telecom Tet приобрела права на 300 мультфильмов из «Золотой коллекции» студии и будет транслировать их в странах Прибалтики. Кроме того, анимационный фильм «Лудлвилль» студии стал единственным проектом из России, который вошел в пятерку финалистов питчинга MIPJunior Project Pitch. Всего в конкурсе приняли участие 115 проектов из 41 страны и 93 компании.

Компания Well Go USA объявила о приобретении североамериканских прав на режиссерский дебют Алексея Чадова «Своя война»(производство кинокомпания СТВ). Компания планирует выпустить фильм в Северной Америке в 2022 году. 

Анимационная студия «Мельница» и телеканал Spacetoon подписали соглашение о запуске нового сезона сериала «Лунтик и его друзья» на телеканале и онлайн-потоковом сервисе Spacetoon GO на территориях Леванта, стран MENA и Северной Африки. Кроме того, студия завершила сделку с американской платформой Klooma по 52 эпизодам шоу в формате 2D и семейному ситкому «Барбоскины на даче», а Grindstone Entertainment Group выкупила североамериканские права на одноименный полнометражный фильм. Также сделки были закрыты с Турцией (CNS), с территориями Ближнего Востока и Северной Африки (Front Row), со Скандинавией (Storytelling), Испанией (Cinetel), Южной Африкой (Filmfinity) и Тайванем (Muse).

«Совтелеэкспорт» во время рынка провели 26 деловых встреч со странами Азии, Европы и Южной Америки. Наибольший интерес вызвал сериал «Обитель», который был номинирован на Venice TV Award 2021 в категории «Лучший телесериал». Проект на рассмотрении у телеканалов и дистрибьюторов из Словакии, Болгарии, Китая, Японии, Мексики, Бразилии. Продажа мистической  мелодрамы «Хозяйка горы» находится на стадии переговоров с дистрибьюторами из Кореи, Японии, Монголии. Телеканал ZBC Зимбабве в ближайшие месяцы покажет фильм «Мы из Будущего». Телеканал RTVI лицензировал пакет сериалов, среди которых «Обитель», «Грозный», «Зови меня мамой», «Оптимисты. Карибский сезон», а латиноамериканская платформа VIX подтвердила намерение приобрести сериал «Екатерина. Взлет» и  художественные фильмы «Кандагар» и  «Душа Шпиона».

Компания Russian World Vision (RWV) получила предложение на фильмы НЕФУТБОЛ и ВМЕШАТЕЛЬСТВО от американской интернет-площадки. Фильмом НЕФУТБОЛ также заинтересовался китайский дистрибьютор, в триллере ДОМОЙ! заинтересовались немецкие, французские и китайские дистрибьюторы, а в картине БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК — дистрибьютор из Греции. В настоящее время RWV ведут переговоры.

В этом году START представил на MIPCOM ряд своих оригинальных сериалов, включая сериал «Вампиры средней полосы», психологическую драму с элементами триллера «Медиатор», мистическую драму «Пассажиры» и третий сезон популярного сериала «Бывших». Компания провела встречи с ключевыми партнерами из Латинской Америки, Центральной Европы и Азии. START планирует объявить о новых сделках с байерами. 

All Media (a START company) провели встречи с компаниями из Германии, Франции, Италии, Монголии, Ближнего Востока, Польши, Испании. Наиболее активные переговоры продолжаются по фильмам СОВРИ МНЕ ПРАВДУ, НЕБЕСНАЯ КОМАНДА, а также ЛИТВЯК

Проектами НТВ заинтересовались ведущие международные VOD-площадки, дистрибьюторы и байеры. На non-scripted форматы канала («Секрет на миллион», «ДНК», «Экстрасенсы против детективов») обратили внимание в Индонезии, по сериальным проектам прошли продуктивные переговоры с представителями Южной Кореи и Вьетнама. Международные байеры проявили интерес к проектам «Анна», «Немцы», «Безсоновъ» и «Мастер», последний находится на финальной стадии переговоров с одним из дистрибьюторов. НТВ анонсировал сделку со стриминговым сервисом Латинской Америки Looke, купившим права на четыре сериала НТВ у бразильского дистрибьютора Encripta. Благодаря французскому дистрибьютору Ampersand Fiction, детектив «Фемида видит» вошёл в библиотеку авиакомпании Air France, «Душегубы» будут показаны польской VOD платформой TVP VOD, и вместе с сериалом «Потерянные» три проекта НТВ были куплены латвийским медиа-холдингом SIA Helio Media. Исторический детектив НТВ «Безсоновъ» в 2022 году выйдет на японском канале AXN Mystery сhannel, а также будет доступен подписчикам пяти онлайн-платформ в рамках SVOD-сервиса AXN Mystery on demand по результатам сделки с японской медиакомпанией NHK Enterprises.

Star Media представила зарубежным партнерам новые проекты: «Подражатель», новый сезон «Анны-детективъ», продолжение «Холодных берегов» и другие работы из каталога. Сейчас компания заключает сделку с Польшей и Китаем по нескольким проектам и обсуждает возможное сотрудничество с новыми партнерами из Европы, Латинской Америки, Африки и Азии. На MIPCOM Star Media также представила запуск собственной онлайн-платформы LAVA и поделилась планами по расширению ее географического присутствия.

Art Pictures Distribution провела переговоры с байерами из стран Восточной и Центральной Европы, Азии и Америки. Наибольший интерес у партнеров вызвали премьеры сериалов «Братья», «Жена олигарха», формат семейного игрового шоу «Детки-Предки», хиты «Решала» и «Дылды», новые сезоны сериалов «Ивановы-Ивановы» и «Родком» и программа «Опасные Связи» телеканала «ЧЕ!». 

Анимационная студия «100 Киловатт» представила международным дистрибьюторам новый анимационный сериал «Черепашки» и провела успешные сделки по продажам сериала на несколько территорий. Также были достигнуты договоренности о продаже второго и третьего сезонов анимационных сериалов «Ник-изобретатель» и «Волшебная кухня» в Китай, где в 2020 году уже стартовали оба проекта.

Проектами компании «Один-Медиа» («Охотники за глубиной», «Невидимая надежда» и «Великий северный путь») заинтересовались партнеры из Германии, Италии, Норвегии, Франции, Швеции и Японии. Достигнуты предварительные соглашения по продаже пакета документальных фильмов и сериалов в Чехию, Гонконг и на территорию Макао. Также лицензионные права на показ детективного сериала «Александровский сад» и криминальной драмы «Банды» планирует приобрести платформа Amazon Prime. 

На прошедшем рынке MIPCOM «Пятница!» провела более 20 онлайн-встреч. Наибольший интерес вызвали проекты «ТикТок Талант», «Училки в законе 2», «Гастротур», «Битва Сватов»: по ним ведутся активные переговоры. Также была заключена сделка с французским дистрибьютором сериального контента Ampersand Fiction по дистрибуции формата и редимейда проекта «Мылодрама» на франкоговорящих территориях. (Саша, посмотри, пожалуйста. текст не меняла)

Студия Wizart Animation представила международным байерам два новых телевизионных сериала: познавательный сериал для малышей «Рюкзачок» и комедийный сериал о роботах-пожарных «Огнеботы Тина», а также пятую часть своей франшизы «Снежная Королева».  Проекты студии заинтересовали байеров из Франции, Испании, Германии, Великобритании, Австралии и Китая. Сейчас на стадии переговоров находится ряд сделок, которые студия планирует объявить позже.  

По итогам завершившегося рынка MIPCOM APC Kids и ГК «Рики» объявили о сделках на новые важные территории: в скором времени «ДиноСити» будет транслироваться на телеканалах Discovery Italia, и All Media Latvia (Эстония, Латвия и Литва),TG4 в Ирландии и Minika в Турции.

Наибольший интерес среди проектов «Цифрового Телевидения» вызвали проекты «Лео и Тиг» и «Кошечки-Собачки». Всего за период выставки компания провела 17 встреч и планирует продолжить работу с новыми партнерами после рынка.

Свои проекты в программе на MIPCOM также представили и другие участники из России:  «ГПМ РТВ», телеканал «Пятница», Марс Медиа Энтертейнмент, «Сигнал Медиа», телеканал «ЧЕ!», агентство b4r, студия анимации Platoshka, «Агама Фильм», «Медиа Основа», «КиноАтис», анимационная студия «Карамель и Ко», продюсерский центр «Капризка», «Амекс медиа», Meriot, «АВК продакшн», R-media, Rocket Fox, net-film, «Пониматика», сервисные компании «Кириллица» и Cerebro.

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