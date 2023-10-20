MIPCOM 2023 показал всплеск интереса к развлекательным шоу и возвращение к лицензированию контента

39-й международный рынок аудиовизуального контента проходил в Каннах с 16 по 19 октября

19 октября в Каннах завершился 39-й международный рынок аудиовизуального контента MIPCOM. По информации компании-организатора RX France, в мероприятии приняли участие более 11 тыс делегатов из 100 стран – России среди них, как и в прошлом году, официально не было.

Cтроительные работы на набережной Круазетт превратили некогда гламурный приморский город в хаотичную строительную площадку. Гости рынка отмечают, что это самая удачная метафора для того, чтобы описать настроения текущего MIPCOM. На мероприятии объявили о значительно меньшем количестве сделок, чем обычно, а большинство кулуарных разговоров были о потере рабочих мест в отрасли.

Почетным гостем стал Китай. На мероприятие прилетели представители почти 40 китайских компаний, что стало самым большим присутствием страны на MIPCOM с 2019 года.

Серьезное внимание на этот раз было уделено безопасности гостей из-за разгоревшегося арабо-израильского конфликта – перед попаданием во Дворец фестивалей все участники рынка должны были пройти серьезный досмотр. По словам директора Люси Смит, на MIPCOM должны были присутствовать около 70 делегатов из Израиля, но большинство из них, по понятным причинам, не смогли приехать. Так или иначе, несколько израильских компаний все-таки прорвались в Канны – в их числе называются Dori Media Group и Keshet International.

Многие представители производственных и дистрибьюторских компаний озабочены тем фактом, что стриминговые сервисы стали покупать меньше контента – в частности, Netflix и Amazon. Отмечается, что сильнее всего пострадали сегменты рынка, производящие высокобюджетные драматические сериалы. С другой стороны, MIPCOM продемонстрировал новый всплеск интереса к non-scripted-форматам и реалити-шоу – профессионалы индустрии подчеркивают, что недорогие развлекательные проекты сейчас как раз то, что предпочитают стриминги. Так, например, Prime Video объявила на рынке о покупке прав на адаптацию популярного британского шоу «Клуб 1%» (The 1% Club).

Множество дискуссий в этом году было посвящено значительному возвращению американских студий к лицензированию контента – об этом говорил и президент международного подразделения Warner Bros. Discovery Герхард Цайлер, который анонсировал на MIPCOM планы по запуску сервиса Max в 22 европейских странах, и президент Paramount Global Боб Бэкиш. По словам последнего, старый добрый лицензионный бизнес – это путь вперед.

Также были объявлены даты следующего MIPCOM – он пройдет в Каннах с 21 по 24 октября 2024 года. Телевизионный рынок MIPTV, в свою очередь, состоится там же с 8 по 10 апреля 2024-го.

Фото: соцсети MIPCOM