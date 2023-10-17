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Ева Лонгория запускает новый медиахолдинг Hyphenate Media Group

Автор: Илья Кувшинов

17 октября 2023

Партнером актрисы по бизнесу станет продюсер Крис Абрего

Ева Лонгория и ее давний партнер по производству, продюсер Крис Абрего объявили на MIPCOM о запуске нового медиахолдинга и студии по производству премиум-контента Hyphenate Media Group. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Французский конгломерат Banijay, участвовавший в создании таких проектов, как реалити-шоу «Большой брат» и сериалов «Черное зеркало» и «Острые козырьки», инвестирует средства в новую компанию. Стоит отметить, что Абрего в настоящее время является председателем Banijay America Group.

В планах Hyphenate – вкладывать деньги в авторские инициативы в медиасекторе, а также разрабатывать и производить собственную линейку оригинальных проектов. Для начала холдинг приобрел все тайтлы, ранее созданные независимой компанией Лонгории UnbeliEVAble Entertainment, которая была создана в 2005 году. Среди них – сериалы «Гранд Отель» и «Теленовелла», документальный фильм РОУ ПРОТИВ УЭЙДА: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА АБОРТЫ В США и многое другое.

Утверждается, что актриса и продюсер станет креативным директором новой медиагруппы, а Абрего – генеральным директором. Состав руководящей команды будет объявлен позднее в этом году, потому что сейчас идут переговоры с несколькими ключевыми представителями индустрии.

Все проекты, которые находись в разработке у UnbeliEVAble, теперь будут выходить под брендом Hyphenate – первым из них станет мини-сериал «Страна женщин» для Apple TV+, где Лонгория также исполнит главную роль. Релиз проекта запланирован на следующий год.

Фото: соцсети MIP Markets

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