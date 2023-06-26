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В Калининграде прошел фестиваль «Мир чудес»

Автор: БК

26 июня 2023

Лучшим стал американский фильм 

Завершился фестиваль детско-юношеских фильмов «Мир чудес», который проходил в Калининграде 22–26 июня.

В международном конкурсе Гран-при зрительских симпатий получил ОСТРОВ ПРОПАВШИХ ДЕВЧОНОК (реж. Энн-Мари Шмидт и Брайан Шмидт; США, Мексика). Картина о трех маленьких девочках, внезапно оказавшихся наедине со стаей морских слонов, набрала наибольшее число голосов в зрительском голосовании. 

Награду «За лучший фильм» среди анимационных картин получила работа русского режиссера Матвея Лашко СКАЗ. ПЕСНЯ СИРИН.

Приз «За веру в чудо» получил фильм ИСКОРКА режиссерки Юлиссы Гарридо из Чили.

Всего на фестивале представили 71 фильм. В их числе было 27 анимационных работ из России, Индонезии, Чили, Бразилии, Германии и других стран.

Особой частью кинофестиваля «Мир чудес» стали образовательные лаборатории, организованные при поддержке калининградской Школы креативных индустрий: медиалаборатория, сценарная и продюсерско-документальная лаборатории.

Фото: кадр из фильма ОСТРОВ ПРОПАВШИХ ДЕВЧОНОК

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