Проект «Инклюзия в кино» и агентство талантов PLUSSEVEN объявили о коллаборации

Объединение усилий осуществляется при поддержке кинопродюсера Игоря Мишина

Проект «Инклюзия в кино» Юлии Сапоновой и агентство талантов PLUSSEVEN объединили усилия по интеграции актеров с инвалидностью в киноиндустрию. Коллаборация осуществляется при поддержке и по инициативе кинопродюсера Игоря Мишина. Впервые в России актеры с инвалидностью будут представлены крупным профессиональным агентством с соблюдением всех индустриальных стандартов. Их агентом стала Даша Серебрякова.

«Инклюзия в кино» – это проект Юлии Сапоновой, реализуемый при поддержке Игоря Мишина. Команда проекта продвигает ценности доступности в кино, интегрируя актеров с инвалидностью в киноиндустрию. Также проект занимается консалтингом в сфере доступности: проводит мастер-классы, консультации по работе с актерами с инвалидностью и тимбилдинг-тренинги для бизнеса, помогает в поиске актеров для участия в съемках или озвучания проектов и консультирует по позиционированию и продвижению проектов с людьми с инвалидностью.

Юлия Сапонова задалась целью обеспечить актеров «Первой инклюзивной кинолаборатории» киноагентом, а в будущем сделать работу крупных игроков индустрии с актерами с разной формой инвалидности более доступной, прозрачной и комфортной. Знакомство Юлии с командой агентства PLUSSEVEN произошло при непосредственнои участии Игоря Мишина. Также он обеспечил создание презентационных фото и видеоматериалов об актерах.

Благодаря открытости команды агентства PLUSSEVEN к экспериментам и готовности с энтузиазмом распространять принципы инклюзии сотрудничество сразу стало приносить осязаемые результаты. На сайте PLUSSEVEN открыта страница с визитками опытных актеров с синдромом Дауна, готовых сыграть как главные, так и эпизодические роли в кино и в рекламных проектах разных жанров и форматов.

Один из федеральных телеканалов уже последовал принципам инклюзии в кино и заменил нормотипичную героиню в эпизоде праймового сериала на актрису с особенностями, а один из актеров агентства с синдромом Дауна был утвержден на ведущую роль в крупном проекте для одной из онлайн платформ. Съемки состоятся в начале 2025 года.

«Наши актеры прошли большой путь к тому, чтобы стать профессионалами, и продолжают заниматься, совершенствуя свои навыки. Я особенно благодарна Игорю Мишину за его инициативу этой коллаборации и веру в наш проект. Благодаря команде PLUSSEVEN и лично Дарье Серебряковой у ребят теперь есть возможность не только учиться, но и продвигаться в индустрии на равных. Интеграция актеров с инвалидностью в кино – это не только их самореализация, но и шаг к созданию инклюзивной индустрии и общества. Присутствие людей с инвалидностью на экране отражает реальный мир и делает зрителей более свободными и принимающими не только других, но и себя», – отметила основатель проекта «Инклюзия в кино» Юлия Сапонова

«Огромное желание сделать все возможное, чтобы актеры проекта «Инклюзия в кино» по-настоящему нашли себя в профессии. С этого и начнем. Наши актеры готовы к предложениям. Увидимся на пробах!» – поделилась киноагент Даша Серебрякова.

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Фото: пресс-служба INSIDEPROMOTION