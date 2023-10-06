Софья Митрофанова избрана председателем совета директоров «МТС Медиа»

Топ-менеджер ранее вошла в состав совета в качестве независимого члена

Избран председатель совета директоров «МТС Медиа» – им стала Софья Митрофанова, ранее вошедшая в состав совета в качестве независимого члена. Об этом сообщает пресс-служба компании МТС.

«Для меня большая честь работать вместе с профессиональной командой “МТС Медиа”. Решение войти в совет директоров компании стало для меня ответственным шагом. “МТС Медиа” – это уникальный разносторонний проект, созданный совсем недавно, но уже продемонстрировавший впечатляющие результаты. Я рада объединить свои знания и опыт с экспертизой команды. Уверена, наше сотрудничество станет успешным», – отметила Митрофанова в официальном заявлении.

Сообщается, что в состав совета директоров также входят три независимых директора: Сергей Титинков, Александр Плотников и Елена Бальмонт.

Софья Митрофанова работает в медиаиндустрии более 15 лет. В 2006-2011 годах топ-менеджер руководила российским офисом польской медиакомпании ITI Group, с 2012 по 2016 годы была директором по продажам в The Walt Disney Company CIS, отвечала за сделки с VOD в России и на территориях бывшего СССР. В период с 2016 по 2018-й занимала пост директора по контенту видеосервиса «Иви», в 2018–2020 годах – генпродюсера онлайн-кинотеатра Okko и директора по контенту группы компаний Rambler. С 2020 по 2021 год работала директором дирекции по коммуникациям холдинга «Газпром-медиа», а с 2021 по 2023-й занимала должность генерального директора онлайн-кинотеатра Premier.

«МТС Медиа» – дочерняя компания МТС, в которую входят спутниковое и кабельное ТВ, IPTV и флагманский продукт – онлайн-кинотеатр KION.

Фото: личный архив Софьи Митрофановой