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Хаяо Миядзаки начнет работу над новым фильмом после окончания проката «Мальчика и птицы»

Автор: Илья Кувшинов

25 ноября 2023

Об этом сообщил президент студии Ghibli Тосио Судзуки

Хаяо Миядзаки действительно пока не собирается на пенсию. По словам президента студии Ghibli Тосио Судзуки, теплый прием его МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ дал режиссеру уверенность в том, что он продолжит работу над другими историями – правда, для этого нужно дождаться окончания проката его новой работы.

«Миядзаки необходимо опустошить его разум. Когда тот превращается в чистый холст, то у Хаяо появляются новые идеи. Нужно просто немного подождать», – заявил Судзуки.

МАЛЬЧИК И ПТИЦА, ставший первым анимационным фильмом мастера за десять лет, выйдет в российский прокат уже 7 декабря.

Фото: кадр из фильма МАЛЬЧИК И ПТИЦА

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