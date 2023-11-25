Хаяо Миядзаки начнет работу над новым фильмом после окончания проката «Мальчика и птицы»

Об этом сообщил президент студии Ghibli Тосио Судзуки

Хаяо Миядзаки действительно пока не собирается на пенсию. По словам президента студии Ghibli Тосио Судзуки, теплый прием его МАЛЬЧИКА И ПТИЦЫ дал режиссеру уверенность в том, что он продолжит работу над другими историями – правда, для этого нужно дождаться окончания проката его новой работы.

«Миядзаки необходимо опустошить его разум. Когда тот превращается в чистый холст, то у Хаяо появляются новые идеи. Нужно просто немного подождать», – заявил Судзуки.

МАЛЬЧИК И ПТИЦА, ставший первым анимационным фильмом мастера за десять лет, выйдет в российский прокат уже 7 декабря.

Фото: кадр из фильма МАЛЬЧИК И ПТИЦА