Хаяо Миядзаки может снять сиквел аниме «Навсикая из долины ветров»
Повод для слухов дал сам постановщик
Не исключено, что новый проект Хаяо Миядзаки может оказаться сиквелом одной из его культовых работ – по сети поползли слухи, что режиссер уже начал работу над продолжением аниме НАВСИКАЯ ИЗ ДОЛИНЫ ВЕТРОВ.
Стоит отметить, что повод для этого дал сам постановщик. В финале документального фильма 2399 ДНЯ С ХАЯО МИЯДЗАКИ, повествующего о работе мэтра над его недавним МАЛЬЧИКОМ И ПТИЦЕЙ, режиссер начал говорить о своем творческом будущем, параллельно рисуя княжну Долины ветров и ее питомца Тето. «Крайне болезненно возвращаться в этот мир», – заявил Миядзаки в процессе.
Режиссер известен своей секретностью по отношению к будущим проектам, поэтому нельзя сказать что-то наверняка. С другой стороны, Миядзаки также может работать над продолжением одноименной манги, которая издавалась в Японии с 1982 по 1994 год.
Так или иначе, президент студии Ghibli Тосио Судзуки ранее заверил, что постановщик совершенно точно не собирается на пенсию.
Фото: кадр из фильма НАВСИКАЯ ИЗ ДОЛИНЫ ВЕТРОВ