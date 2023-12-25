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Хаяо Миядзаки может снять сиквел аниме «Навсикая из долины ветров»

Автор: Илья Кувшинов

25 декабря 2023

Повод для слухов дал сам постановщик

Не исключено, что новый проект Хаяо Миядзаки может оказаться сиквелом одной из его культовых работ – по сети поползли слухи, что режиссер уже начал работу над продолжением аниме НАВСИКАЯ ИЗ ДОЛИНЫ ВЕТРОВ.

Стоит отметить, что повод для этого дал сам постановщик. В финале документального фильма 2399 ДНЯ С ХАЯО МИЯДЗАКИ, повествующего о работе мэтра над его недавним МАЛЬЧИКОМ И ПТИЦЕЙ, режиссер начал говорить о своем творческом будущем, параллельно рисуя княжну Долины ветров и ее питомца Тето. «Крайне болезненно возвращаться в этот мир», – заявил Миядзаки в процессе.

Режиссер известен своей секретностью по отношению к будущим проектам, поэтому нельзя сказать что-то наверняка. С другой стороны, Миядзаки также может работать над продолжением одноименной манги, которая издавалась в Японии с 1982 по 1994 год.

Так или иначе, президент студии Ghibli Тосио Судзуки ранее заверил, что постановщик совершенно точно не собирается на пенсию.

Фото: кадр из фильма НАВСИКАЯ ИЗ ДОЛИНЫ ВЕТРОВ

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