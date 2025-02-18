Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2025» объявил предварительную программу

Он пройдет в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» с 1 по 3 апреля

Стала известна предварительная программа Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес 2025», который пройдет в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» с 1 по 3 апреля.

На текущий момент свои презентации подтвердили следующие кинопрокатные компании: «НМГ Кинопрокат», «Вольга», Global Film, «Наше кино», «Каро Премьер», «Экспонента Фильм», «Парадиз», Must See Magic Film, World Pictures, MVK и другие независимые дистрибьюторы.

Экспонентами МКиФ выступят ведущие интеграторы и поставщики услуг для кинопоказа и киноконцерн «Мосфильм».

Также в рамках рынка пройдут деловая программа, основной темой которой станет анализ киноходящей аудитории, и секция «Инвестиции в кино».

Фото: пресс-служба «Российский кинобизнес 2025»