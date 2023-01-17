45-й ММКФ начал прием заявок на участие

В этом году смотр пройдет с 20 по 27 апреля

Московский международный кинофестиваль начал прием работ на участие в конкурсе смотра, в частности в основном конкурсе, программе «Русские премьеры», программах документального кино, короткометражного кино, а также во внеконкурсные программы смотра — секции анимационных фильмов и сериалов. 45-й Московский международный кинофестиваль пройдет в этом году с 20 по 27 апреля.

Участвовать могут картины, производство которых закончилось до 1 мая 2022 года. Подать заявку можно на официальном сайте фестиваля до 17 февраля включительно.

В прошлом году в ходе фестиваля было показано более 240 картин из 50 стран мира.