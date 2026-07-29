top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • В Тверской области загорелись декорации фильма «Молодинская битва»

В Тверской области загорелись декорации фильма «Молодинская битва»

Автор: БК

29 июля 2026

Огонь охватил около 30 строений на площади 2 тысяч кв. м

На площадке исторической драмы Константина Буслова МОЛОДИНСКАЯ БИТВА в деревне Большое Кобяково Тверской области произошел пожар. По данным ГУ МЧС по региону, огонь охватил около 30 декорационных строений на площади 2 тыс. кв. м. Пострадавших нет.

Дознавателями МЧС России предварительно установлено, что возгорание произошло из-за «несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процесса».

«Огнеборцы отстояли 10 строений, открытое горение ликвидировано, производится проливка и разборка конструкций. На месте работают 34 специалиста и 9 единиц техники. Сообщается об отсутствии жертв», – подчеркивается в заявлении ведомства.

По данным телеграм-канала Shot, пожар на площадке МОЛОДИНСКОЙ БИТВЫ начался 28 июля в 21:00. Ранее на этом месте также проходили съемки фильма ЗЛОЙ ГОРОД и сериала «Князь Андрей».

Фото: кадр из видео МЧС Тверской области

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кинокомпания братьев Андреасян экранизирует цикл произведений Даши Коэн
Подробнее
Marvel представила триквел «Черной пантеры» и нового «Призрачного гонщика» на Comic-Con 2026
Подробнее
КИОН рассказал о новинках августа
Подробнее
Сердце коммерсанта: итоги российского онлайн-проката за июнь
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 июля 2026 года
Подробнее
В летнем кинотеатре Okko состоялась премьера детективного триллера «Похищение»
Подробнее
«Союзмультфильм» создал отдельную компанию по разработке и международному продвижению игрового кино
Подробнее
Трансляция финала чемпионата мира по футболу поставила рекорд на спортивном ТВ в России
Подробнее
Предварительная касса четверга: «На деревню дедушке 2» оказался в лидерах
Подробнее
Объявлена программа Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Слияние Paramount и Warner Bros. отложено до июня 2027 года
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм открытия
Подробнее
Еврокомиссия одобрила слияние Paramount и Warner Bros. Discovery
Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом полугодии 2026 года
Подробнее
Чебурашка в убежище: итоги российского онлайн-проката за первое полугодие 2026 года
Подробнее
Александра Подрядова покидает должность гендиректора компании «Пионер»
Подробнее
Фестиваль ОРИДЖИНАЛ+ ДОК пройдет в рамках Московской международной недели кино
Подробнее
Дмитрий Давиденко возглавил киностудию «Ленфильм»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23-26 июля
Подробнее
Владимир Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта
Подробнее