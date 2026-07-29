В Тверской области загорелись декорации фильма «Молодинская битва»

Огонь охватил около 30 строений на площади 2 тысяч кв. м

На площадке исторической драмы Константина Буслова МОЛОДИНСКАЯ БИТВА в деревне Большое Кобяково Тверской области произошел пожар. По данным ГУ МЧС по региону, огонь охватил около 30 декорационных строений на площади 2 тыс. кв. м. Пострадавших нет.

Дознавателями МЧС России предварительно установлено, что возгорание произошло из-за «несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических средств во время съемочного процесса».

«Огнеборцы отстояли 10 строений, открытое горение ликвидировано, производится проливка и разборка конструкций. На месте работают 34 специалиста и 9 единиц техники. Сообщается об отсутствии жертв», – подчеркивается в заявлении ведомства.

По данным телеграм-канала Shot, пожар на площадке МОЛОДИНСКОЙ БИТВЫ начался 28 июля в 21:00. Ранее на этом месте также проходили съемки фильма ЗЛОЙ ГОРОД и сериала «Князь Андрей».

Фото: кадр из видео МЧС Тверской области