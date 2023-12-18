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Джейсон Момоа не уверен в будущем «Аквамена»

Автор: Илья Кувшинов

18 декабря 2023

Актер выразил сомнение в том, что сможет вернуться к роли Артура Карри.

В рамках промо-тура кинокомикса АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО Джейсон Момоа пообщался с Entertainment Tonight и выразил сомнение, что сможет еще раз вернуться к роли Артура Карри.

«Мне, конечно, не очень хотелось бы, чтобы это все заканчивалось, но не думаю, что есть выбор. По правде говоря, если зрителям понравится новый фильм, то может надежда и есть, но пока будущее персонажа выглядит не очень радужно», – сказал он.

Тем не менее, Момоа отметил, что полностью понимает Джеймса Ганна и Питера Сафрана, которые недавно возглавили DC Studios, и их желание перезагрузить вселенную по-своему.

Актер впервые дебютировал в образе Аквамена в небольшой сцене БЭТМЕНА ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ Зака Снайдера в 2016 году. Несмотря на это, Момоа надеется, что Ганн и Сафран его не забудут и предложат роль какого-нибудь другого персонажа. «Если в их вселенной найдется место для меня, я с радостью соглашусь поучаствовать. Warner и DC – это мой дом», – заявил он.

АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО выйдет в мировой прокат уже на этой неделе.

Фото: кадр из фильма АКВАМЕН

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