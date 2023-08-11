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Сервис more.tv оштрафовали на 2 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ

Автор: Илья Кувшинов

11 августа 2023

Поводом для составления протокола стали «Идеальные незнакомцы» и «Английский цирюльник»

Кунцевский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр more.tv на 2 млн рублей за неверную маркировку фильмов с ЛГБТ-сценами.

По сообщению телеграм-канала «Осторожно, новости», поводом для составления протокола стали ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ Паоло Дженовезе и АНГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК Пэдди Бретнэк, размещенные на сервисе без маркировки 18+.

Компания была признана виновной в распространении среди несовершеннолетних в Интернете информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения (ч 2. ст. 6.21.2 КоАП). Защита сервиса просила ограничиться предупреждением или назначить штраф ниже низшего предела.

Прежде по той же статье были оштрафованы компании «Ростелеком» и «Вымпелком», а также онлайн-кинотеатры Okko, «Иви», «Кинопоиск», «МегаФон ТВ» (по 1 млн рублей каждый), «Триколор Кино и ТВ» (1,2 млн), Start (3,7 млн) и Premiere (4 млн).

Фото: кадр из фильма ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

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