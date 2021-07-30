Видеосервис more.tv рассказал о релизах августа

C 9 августа — «Мой питомец — псих» (эксклюзивная премьера)

«Мой питомец — псих» — новый мультсериал о группе домашних и бездомных животных, которые однажды решают разобраться со своими проблемами, организовав группу психологической поддержки. Пудель Хани — ее озвучивает звезда легендарного шоу «Друзья» Лиза Кудроу — организует в своей гостиной терапевтический клуб. В этом клубе каждый может найти поддержку и понимание. Таким способом Хани борется и со своими внутренними переживаниями: она застряла в сложном браке с Шефом — неряшливым сенбернаром, который любит жевать хозяйские носки и вылизываться. В группу также ходит Шел — сексуальная черепаха с интимными проблемами; Табита — стареющая персидская кошка, в прошлом — королева красоты; Серый — умный уличный кот, который живет одновременно примерно с 30 другими кошками и одним глазом наблюдает за Табитой; Чико — безумно наивный кот; и новый член группы Диабло — беспокойный терьер в свитере, страдающий обсессивно-компульсивным расстройством.

С 9 августа — «Гранд» (1-4 сезоны, премьера после эфира на СТС)

Проект, входящий в одну из самых популярных русских комедийных франшиз «Кухня». «Гранд» продолжает сюжетную линию «Отеля Элеон». В августе на more.tv появятся сразу четыре сезона проекта. По сюжету студентка Ксения Завгородняя (Мила Сивацкая) переезжает в Москву и устраивается в отель Grand Lion, где работает инженером ее отец Борис (Владислав Ветров). Амбициозная девушка мечтает о карьере в гостиничном бизнесе. Правда, на пути к мечте ее встретят бесконечные препятствия в виде управляющих отелем Софии Яновны (Екатерина Вилкова) и Михаила Джековича (Григорий Сиятвинда), директора ресторана Насти (Ольга Кузьмина) и ее мужа Кости (Виктор Хориняк), поваров Сени и Феди (Сергей Лавыгин, Михаил Тарабукин) и эксцентричного владельца отеля Льва Глебовича Федотова (Александр Лыков).

С 12 августа — «Джетлаг» (эксклюзивная премьера)

Сериал «Джетлаг» от Михаила и Лили Идовых — совместный проект онлайн-сервиса more.tv, канала СТС и продюсерской компании «Метрафильмс». Съемки, длившиеся несколько месяцев, проходили в России и Турции. В центре сюжета пара Жени и Никиты (Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев), жизнь которых кардинально меняется из-за обычной ссоры в аэропорту. Влюбленные оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съемочную площадку фильма про Владимира Набокова в Берлине, встречает там гениального режиссера и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где у него тоже все переворачивается с ног на голову.

Ранее «Джетлаг» вышел в широкий прокат в формате полного метра. На more.tv будет показана расширенная сериальная версия, где существенно расширена линия Набокова, фильм о котором снимают главные герои. В сериале снялись Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Долиндо, Полина Ауг, Мария Ивакова, Даниэль Шейк, Мария Смольникова и Александр Горелов. Режиссер проекта — Михаил Идов, сценарист — Лили Идова.

С 24 августа — «Ходячие мертвецы» (11 сезон, мировая премьера)

Постапокалиптический триллер «Ходячие мертвецы» уже больше 10 лет остается в топе самых популярных сериалов мира. Премьера первого сезона состоялась в 2010 году и за это время у проекта появилась целая армия поклонников, а его авторы выпустили сразу несколько спин-оффов.

Последний сезон постапокалиптического сериала будет состоять из 24 серий. По словам авторов, в заключительном сезоне события будут разворачиваться вокруг встречи главных героев с организацией «Содружество» — сетью сообществ, состоящей из более 50 тысяч выживших, сумевших сохранить достаточно оборудования и боеприпасов.

С 28 августа — «4лен» (анимационный спецэпизод, эксклюзивная премьера)

Анимационная серия популярного комедийного сериала «4лен» называется «Джакузи» и рассказывает историю, которая случилась с главными героинями во время семейного путешествия во Флориду. Поклонники шоу уже ждут много язвительных шуток о реалиях одноэтажной Америки и кринжовый (в лучшем смысле слова) пубертатный юмор.

«4лен» — это история об Анне и Майе, лучших подругах и одноклассницах, которым приходится непросто в старшей школе: одноклассники дразнят и издеваются, учителя придираются к любой мелочи, а родители бесцеремонно лезут в личную жизнь. Как пережить новый день в школе и не опозориться? Что делать, если мальчик хочет тебя поцеловать? Можно ли стать супермоделью, если тебе всего 13 лет, но при этом очень хочется? Девчонки вместе пытаются найти ответы и выживают как могут. Одна из основных особенностей сериала заключается в том, что роли 13-летних главных героинь в нем исполняют 30-летние актрисы.

С 28 августа — «МОДОК» (российская премьера)

«МОДОК» — новый проект Disney, анимационный ситком о суперзлодее из комиксов, который впервые появился во вселенной Marvel в 1967 году. Мультсериал рассказывает историю Джорджа Тарлтона — обычного человека и рядового служащего организации Авангардные идеи механизмов (АИМ). Однажды руководство Тарлтона решает использовать его в качестве подопытного и превращает в живой компьютер. С тех пор Джордж Тарлтон существует под псевдонимом МОДОК или Мобильный Организм Для Организации Катастроф. Основная цель и идея МОДОКа — стать главой АИМ и захватить мир. А еще он пытается разобраться с вызовами, которые подбрасывает личная жизнь — найти способ спасти свой брак и как-то справиться с кризисом среднего возраста.

В августе — ДРЯННЫЕ СТАРУШКИ (эксклюзивная премьера)

Трогательная комедия от режиссера «Друзей» с выдающимся актерским составом. На время ремонта своего дома Хелен переезжает в коммуну для пожилых людей. Хелен надеется провести там несколько спокойных недель за игрой в бридж, но безмятежная жизнь нарушается буллингом со стороны других жительниц пансионата. Женщина не сталкивалась с таким отношением к себе со времен старшей школы, поэтому поначалу она очень переживает и сильно тоскует по своему дому. Однако, вскоре ее жизнь меняется кардинальным образом — неожиданно для себя она встречает новых друзей и даже любовь.

В фильме снялись Эллен Берстин (Хелен), Джейн Кертин (Жанет), Лоретта Девайн (Салли), Кристофер Ллойд (Артур), Джеймс Каан (Ден) и другие. Авторы сценария — Дональд Мартин и Харрисона Пауэлла. Режиссер и продюсер — Майкл Лембек.

30.07.2021 Автор: Виолетта Палий