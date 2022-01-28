Видеосервис more.tv анонсировал новинки февраля 2022 года

«Кэндимен», «Ночные вызовы» и различные сериалы

• 1 февраля — «Не стоило лгать» (эксклюзивно на more.tv)

Жизнь элитного поселения на побережье Каталонии поменялась в одночасье: в сети появилось видео, на котором учительница занимается сексом с одним из учеников. Теперь ей придется столкнуться с гневом общественности и ближайшей подруги, матери того самого школьника. А когда на берегу обнаруживают тело одного из соседей, ситуация становится еще более запутанной.

• 2 февраля — «Ночные вызовы»

Измотанный и выгоревший полицейский (Мартин Фриман) из Ливерпуля Крис Карсон работает в ночную смену, сталкиваясь с постоянным давлением службы на передовой, нравственными компромиссами и семейными проблемами. Появление напарника-новичка окончательно выводит ситуацию из равновесия. В экстремальных условиях ночных дежурств полицейским нужно будет или научиться работать вместе или уничтожить друг друга.

• 16 февраля — «Паранормальный Веллингтон» (4 сезон, эксклюзивно на more.tv, одновременно с HBO Max

Пара новозеландских неудачников-полицейских продолжает бороться с инопланетянами, оборотнями и государственной бюрократией в четвертом сезоне «Паранормального Веллингтона». Комический дуэт офицеров О’Лири и Миноуг впервые появился в культовом мокьюментари Тайки Вайтити и Джемейна Клемента «Реальные упыри» и полюбился зрителям и создателям настолько, что вскоре обрел собственный сериал.

• 20 февраля — «Извне» (эксклюзивно на more.tv, одновременно с США)

Затерянный в лесу американский городок пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути — покинуть это место оказывается буквально невозможно. Днем невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам — спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят навестить горожан как только заходит солнце. Мистический хоррор от создателей «Остаться в живых». Мировые права на сериал, за исключением США и России, приобрел стриминговый сервис Netflix.

• 22 февраля — «Ходячие мертвецы (вторая половина 11-го сезона)

Вторая часть финального одиннадцатого сезона, состоящая из восьми эпизодов, застает общину Александрии после гибельной бури, нашествия ходячих и не утихающей угрозы столкновения с другими поселениями. Дэрилу и Кэролл, Мэгги и Нигану предстоит найти для себя и своей группы место в пугающей реальности, где люди опасны не меньше мертвецов и стихийных бедствий.

• 27 февраля — КЭНДИМЕН (эксклюзив)

Продолжение одноименного фильма 1992 года повествует о художнике по имени Энтони Маккой, роль которого исполнил Абдул-Матин II. Маккой решает изучить историю района Чикаго, куда недавно переехал вместе со своей девушкой. Местный житель рассказывает ему легенду о Кэндимене — ошибочно обвиненном в преступлении парне, который после смерти начал убивать тех, кто перед зеркалом пять раз произнесет его имя. Энтони, вдохновившись этим случаем, создает новую художественную работу. На выставке, где она экспонируется, вскоре происходит двойное убийство.