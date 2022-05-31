Видеосервис more.tv анонсировал обновления библиотеки в июне 2022 года

Документальный цикл «‎Нулевые», сериалы и другое

C 9 июня — ДОМ GUCCI (в подписке)

Любовь и смерть в знаменитом модном доме: драма Ридли Скотта с Леди Гагой, Адамом Драйвером и Джаредом Лето. Сюжет ДОМА GUCCI основан на реальных событиях: девушка из скромной семьи Патриция Реджани выходит замуж за наследника модной империи и погружается в водоворот событий, в котором деньги и престиж, предательство и месть переплетаются и приводят к громкому заказному убийству.

2, 6, 16 июня — «‎Нулевые»‎ (more originals)

Продолжение хитового документального цикла «Девяностые». Авторский проект Сергея Минаева рассказывает о том, как жители страны, постепенно приходящей в себя после долгих лет вседозволенности, с невероятным энтузиазмом начинали примерять на себя новые модели потребления в нулевые. Казалось, нам всем все по плечу, а сладкая жизнь не закончится никогда. Эпизоды сериала представляют разные срезы десятилетия. Среди героев сериала: Фёдор Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Константин Эрнст, Алена Долецкая, Константин Хабенский, Игорь Шулинский, Евгений Цыганов, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Тина Канделаки, Светлана Бондарчук, Александр Раппопорт, Александр Анатольевич, Петр Листерман, Гуф, Cлим, Птаха, Артемий Лебедев и другие.

С 24 июня — «‎Сестры»

Трем сестрам достался в наследство от отца автосервис в Саратове. Столичной бизнес-леди Ирине, провинциальной учительнице Ольге и парикмахеру Маше предстоит предстоит не только руководить коллективом из сорока мужчин, но и параллельно находить общий язык с мачехой-ровесницей и решать накопившиеся за годы проблемы. Ведь до вступления в наследство сестры не разговаривали десять лет. Актерский состав: Ангелина Стречина, Лина Миримская, Анна Котова-Дерябина.

2 июня — премьера новой серии проекта «‎Домашнее поле» (more originals)

Провинциальный футбольный клуб «Красный ястреб» остался без тренера перед стартом сезона в Российской Премьер-Лиге. Его генеральный директор Антон Данин (Максим Матвеев) в обход спонсоров назначает на эту должность Елену Волкову (Светлана Устинова) — талантливую москвичку, выведшую свою команду «Сайгак» в Лигу чемпионов. Теперь она первая женщина-тренер в мужском спорте. Но в городе Елену ждет холодный прием. Потому что здесь футбол — исключительно мужской мир. На новом месте Елена постоянно сталкивается с препятствиями, и только Данин защищает героиню перед спонсором команды Титовым (Игорь Верник), который хочет убрать неудобного тренера и заменить ее надежным ветераном Филом Никитиным (Иван Янковский). Проект стал первым сериалом студии Hype Film.

С 6 июня — «‎Билли Кид» (эксклюзив)

Сериал, вдохновленный реальной историей легендарного разбойника Билли Кида, расскажет о том, как скромный юноша ирландских кровей Билли (Том Блит) начинает свой путь на Диком Западе — здесь ему суждено стать одним из самых метких стрелков и неуловимых преступников. В юном возрасте Билли и его семья приезжают на эти земли в надежде на справедливость, но довольно быстро они понимают, что купились на миф. Неоправданная жестокость здесь — обычное дело. И Билли довольно быстро осваивается в такой среде. В восьми эпизодах создатели сериала затронут первые преступления главного героя, его становление и роль в войне за экономическое влияние в штате Нью-Мексико. Сценаристом и продюсером приключенческой драмы про Дикий Запад выступил Майкл Херст, режиссером первых двух эпизодов — Отто Батхерст.