Видеосервис more.tv представил релизы к новогодним праздникам

«Трудные подростки», «Станция одиннадцать» и другие сериалы

• «Трудные подростки» (специальный новогодний эпизод, more originals)

Бывший капитан сборной России по футболу Антон Ковалев, избивший человека стулом, после выхода из заключения срочно решает восстановить свою репутацию и подготовить к турниру команду трудных подростков из реабилитационного центра. По сюжету новогодней серии, Антон Ковалев наконец получил заслуженное признание за свою работу с трудными подростками. В канун Нового года его номинировали на общероссийскую волонтерскую премию «Горящие сердца». Но у организаторов есть одно условие: на церемонию нужно обязательно прийти со своими подопечными. И, конечно же, подростки быстро превращают светское мероприятие в абсолютный хаос. Специальным гостем эпизода стала певица и актриса Анна Семенович. Она сыграла вымышленную версию себя – звезду шоу-бизнеса, которая ведет церемонию вручения премии «Горящие сердца». Режиссер – Рустам Ильясов. Актерский состав: Никита Волков, Владимир Гарцунов, Алена Швиденкова, Анастасия Крылова, Виталий Андреев, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Тимофей Елецкий, Сергей Новосад, Виктория Буцких, Алыпова Дарья и Анна Семенович. Продюсеры: Ирина Варламова, Максим Рыбаков, Дмитрий Лунев, Борис Мокроусов, Сергей Бородин, Наталья Голодова, Артем Мартиросов.

• «Ваша честь» (more originals, эксклюзивно на more.tv)

Михаил Романов – принципиальный судья из приморского города. Его сын Антон совершает непоправимое – на горной дороге он сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. Честный отец решает сдать сына в полицию, но внезапно узнает, что сбитый – сын влиятельного преступника Разина. Как далеко Романов готов зайти, чтобы спасти Антона от мести разъяренного авторитета? Готов ли он сам заключить сделку со злом? Режиссер – Константин Статский. Актерский состав: Олег Меньшиков, Алексей Серебряков, Владислав Миллер, Ольга Тумайкина, Дарья Урсуляк, Ростислав Бершауэр и другие. Продюсеры: Александр Стариков, Андрей Анохин, Надежда Гарева-Рехтер, Максим Рыбаков, Жора Крыжовников, Денис Уточкин, Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын, Владимир Филимонов.

• «Станция одиннадцать» (эксклюзивно на more.tv)

Человечество не справилось с пандемией вируса: 20 лет спустя после гибельной эпидемии труппа странствующих актеров колесит по постапокалиптической Америке, дает пьесы Шекспира и пополняет припасы в заброшенным домах. Актерам предстоит столкновение с последователями зловещего религиозного культа и их лидером по прозвищу Пророк, захватившими власть в небольшом городке в районе Великих озер. Шоураннер и сценарист – Патрик Соммервилль. Режиссеры: Хиро Мурай, Джереми Подесва, Хелен Шейвер, Люси Черняк. Актерский состав: Маккензи Дэвис, Гаэль Гарсиа Берналь, Химеш Патель, Джо Пинг, Даниэль Дедуайлер, Дэвид Уилмот, Филиппина Вельж, Дэниэл Дзоватто, Набхан Ризван, Лори Пэтти.

• «Сказки Пушкина. Для взрослых» (экслюзивно на more.tv)

В основу проекта легли пять сказок Пушкина – герои, с детства знакомые каждому, переносятся в Россию прошлого, настоящего и антиутопического будущего – кинодива Рыбка соблазняет провинциального вора Рыбака, царица и царевна меряются «лайками» в «Инстаграме», королевич Елисей читает рэп, а царь Салтан возглавляет племя выживших после ядерной войны. Режиссеры – Наталья Кудряшова, Ксения Зуева, Оксана Карас. Шоураннер – Михаил Зыгарь. Актерский состав: Ингеборга Дапкунайте, Олеся Судзиловская, Лена Тронина, OG Buda, Игорь Верник, Полина Гухман, Ирина Носова, Игорь Миркурбанов, Дарья Екамасова и другие.

• «Джо Пикетт» (эксклюзивно на more.tv)

Джо Пикетт, упрямый егерь, живущий в небольшом поселении среди лесов Вайоминга, обнаруживает, что в его округе крутятся тайные и мрачные политические схемы. Полиция бездействует, и Джо решает взять дело в свои руки. Теперь его жизнь и жизнь его семьи в опасности – нравы противников оказываются куда более дикими, чем земли, которые он должен защищать. Режиссеры: Дрю Даудл, Джон Эрик Даудл, Эверардо Валерио Гоут. В главной роли Майкл Дорман.

• «Вокруг света за 80 дней» (в подписке на more.tv)

Прочитав статью о новых видах транспорта, английский джентльмен Филеас Фог заключает небывалое пари: он утверждает, что может объехать земной шар за 80 дней. Аристократу, никогда прежде не бывавшему за границей, предстоит оставить уютное кресло и погрузиться в бесконечный поток приключений в компании смекалистого француза Паспарту и энергичной журналистки Абигейл Фортескью. Открывая необычный и таинственный мир за пределами родной страны, этой тройке предстоит заодно открыть для себя цену подлинной дружбы и настоящей любви. Режиссеры: Стив Бэррон, Брайан Келли, Чарльз Бисон. В ролях: Дэвид Теннант, Леони Бенеш, Питер Салливан.

Также на more.tv:

• «Гоморра» (5-й сезон, эксклюзивно на more.tv)

Мафиози средней руки Чиро ди Марцио по прозвищу Бессмертный постепенно поднимается в преступной иерархии, открывая новые мрачные стороны подпольной жизни итальянских кварталов. В пятом сезоне мрачного итальянского хита о буднях мафиозного клана Савастано главе группировки Дженни предстоит столкнуться с разрушительными последствиями своих действий. Его положение становится все более хрупким – на другом конце Европы Чиро Бессмертный восстал из мертвых и возвращается, чтобы отомстить.

• «Сердечная рана» (эксклюзивно на more.tv)

Свежий турецкий хит о том, как случайная встреча может изменить жизнь, а пытаясь заключить брак по расчету, можно просчитаться и получить настоящую любовь. Жизнь юного Ферита должна была стать предсказуемо успешной: влиятельная семья, блестящая карьера и давно спланированная родственниками женитьба на красавице-невесте. Но за три дня до свадьбы он видит будущую жену в объятиях своего друга детства.

• ДРАКУЛОВ

Комедийный фильм Ильи Куликова с Михаилом Галустяном в главной роли перенесет зрителя в Российскую империю XIX века. Таинственный граф Дракулов планирует купить особняк в Москве. Для заключения сделки он приглашает к себе юриста Петра. Вскоре выясняется, что на самом деле граф – реальный упырь. И ему приглянулась невеста Петра.