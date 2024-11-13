Карен Шахназаров рассказал о доходах киностудии «Мосфильм» за девять месяцев 2024 года

Чистая прибыль за этот период составила 485 млн рублей

Режиссер и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о доходах киностудии.

Чистая прибыль «Мосфильма» за девять месяцев 2024 года составила 485 млн рублей. Шахназаров также озвучил показатели и за три прошедших года: в 2023 году прибыль составила 582 млн рублей, в 2022-м – 547 млн, а 2021-м – 272 млн.

Кинематографист также посетовал на то, что налоги, которые вынуждена выплачивать студия, в разы превышают итоговую чистую прибыль.

Помимо этого, Шахназаров заявил, что «Мосфильм» является самой крупной и оснащенной студией Европы и в некоторых аспектах превосходит американские аналоги. «В мире мы не уступаем Warner, Universal. Другое дело, что таких студий пять в Голливуде, а у нас одна. Но с точки зрения объёмов – я был на Universal, на Warner – мы не уступаем, а в некоторых аспектах превосходим их», – сказал он.

Напомним, что в этом году «Мосфильм» отмечает свой 100-летний юбилей.

Фото: официальный сайт Президента России