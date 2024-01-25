top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Netflix отменил релиз почти готового фантастического триллера с Холли Берри

Netflix отменил релиз почти готового фантастического триллера с Холли Берри

Автор: Илья Кувшинов

25 января 2024

Утверждается, что лента требовала значительных пересъемок

Похоже, мы не увидим еще один голливудский проект – по информации журналиста Джеффа Снейдера, Netflix положил на полку фантастический триллер МАТЕРИНСКИЙ КОРАБЛЬ с Холли Берри, который был практически готов.

Утверждается, что картина требовала значительных пересъемок, которые платформа решила не проводить – одной из главных проблем стал тот факт, что задействованные в проекте дети очень сильно повзрослели с момента окончания съемочного периода. На решение Netflix также повлияли длительный постпродакшн и неоднократные производственные задержки.

Инсайдер со стороны стриминга заявил, что очень трудно принимать подобные решения и что сервис благодарен всем, кто работал над МАТЕРИНСКИМ КОРАБЛЕМ. По-видимому, подобное означает, что Netflix отметил релиз картины не ради желания списать налоги, как это ранее делал Дэвид Заслав из Warner Bros. Discovery.

В научно-фантастическом фильме Берри сыграла женщину, обнаружившую под своим домом через год после исчезновения мужа внеземной объект. Режиссером и автором сценария ленты выступил Мэтт Чарман (ШПИОНСКИЙ МОСТ), для которого МАТЕРИНСКИЙ КОРАБЛЬ должен был стать дебютом в качестве постановщика.  

Фото: кадр из фильма МАТЕРИНСКИЙ КОРАБЛЬ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Премия «Белый слон» назвала победителей
Подробнее
На «Мосфильме» прошел торжественный концерт к 100-летнему юбилею студии
Подробнее
Касса четверга: «Холоп 2» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стал «Воздух»
Подробнее
«Танцуй, Селедка!»: черная комедия о предательстве отца, рассказанная женщинами
Подробнее
Минкультуры предложило штрафовать и закрывать кинотеатры за пиратские показы
Подробнее
Касса России: «Холоп 2» вновь в лидерах
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Мастер и Маргарита» показывает лучшие данные со времен «Вызова»
Подробнее
Итоги российского онлайн-проката в 2023 году
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 января 2024 года
Подробнее
Стали известны номинанты на премию BAFTA
Подробнее
Стали известны номинанты на премию «Оскар»
Подробнее
MyFrenchFilmFestival покажет лучшие французские картины в сети бесплатно
Подробнее
В Парк-Сити открылся фестиваль «Сандэнс 2024»
Подробнее
Сильвестр Сталлоне работает над сценарием пятых «Неудержимых»
Подробнее