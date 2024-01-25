Netflix отменил релиз почти готового фантастического триллера с Холли Берри

Утверждается, что лента требовала значительных пересъемок

Похоже, мы не увидим еще один голливудский проект – по информации журналиста Джеффа Снейдера, Netflix положил на полку фантастический триллер МАТЕРИНСКИЙ КОРАБЛЬ с Холли Берри, который был практически готов.

Утверждается, что картина требовала значительных пересъемок, которые платформа решила не проводить – одной из главных проблем стал тот факт, что задействованные в проекте дети очень сильно повзрослели с момента окончания съемочного периода. На решение Netflix также повлияли длительный постпродакшн и неоднократные производственные задержки.

Инсайдер со стороны стриминга заявил, что очень трудно принимать подобные решения и что сервис благодарен всем, кто работал над МАТЕРИНСКИМ КОРАБЛЕМ. По-видимому, подобное означает, что Netflix отметил релиз картины не ради желания списать налоги, как это ранее делал Дэвид Заслав из Warner Bros. Discovery.

В научно-фантастическом фильме Берри сыграла женщину, обнаружившую под своим домом через год после исчезновения мужа внеземной объект. Режиссером и автором сценария ленты выступил Мэтт Чарман (ШПИОНСКИЙ МОСТ), для которого МАТЕРИНСКИЙ КОРАБЛЬ должен был стать дебютом в качестве постановщика.

Фото: кадр из фильма МАТЕРИНСКИЙ КОРАБЛЬ