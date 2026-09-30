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Кинопроекты о коррумпированных силовиках и маньяках могут лишиться господдержки

Автор: БК

30 сентября 2026

Cами требования пока не будут закреплены на законодательном уровне

Фильмы и сериалы про коррупцию в силовом блоке и правоохранительных органах больше не получат государственного финансирования. Об этом «Коммерсанту» сообщили два источника в крупных киностудиях.

По их словам, речь идет о проектах, где сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры берут взятки либо участвуют в преступных схемах. Отмечается, что мера также касается фильмов и сериалов про маньяков и серийных убийц.

Издание подчеркивает, что сами требования пока не будут закреплены на законодательном уровне, однако представители Минкультуры и Институт развития интернета (ИРИ) донесли эту позицию до Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в устной форме. «Все продюсеры об этом знают. Если правило будет нарушено, следующий проект госфинансирования не получит. Это в основном касается полных метров. На платформах с сериалами ситуация обстоит легче»,– рассказал источник в одной из студий.

В Минкультуры, ИРИ, АПКиТ и нескольких онлайн-кинотеатрах от комментариев «Коммерсанту» воздержались.

Фото: кадр из фильма МАЙОР

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