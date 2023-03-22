top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Московская школа кино выпустила подборку записей паблик-токов

Московская школа кино выпустила подборку записей паблик-токов

Автор: БК

22 марта 2023

Сейчас на канале МШК выложено 19 бесед

Любой желающий сможет ознакомиться с внутренней кухней Московской школы кино, единственному учреждению в России, которое обучает всем кинопрофессиям. Площадка опубликовала на своем Youtube-канале подборку записей с круглых столов, проведенных на платформе.

В подборку вошли 19 записей разговоров с кураторами, выпускниками, преподавателями Московской школы кино и приглашенными экспертами. Среди них:

«Редакторы в кино: как выстраивать конструктивный диалог автора с творческой группой» (Спикеры: Элина Столерова, редактор, креативный продюсер Киностудии ГПМ КИТ; Александр Варенников, сценарист, писатель, главный редактор продюсерского центра Potential. Модератор: Ася Гусева, куратор интенсива «Редактор в кино» в МШК, писатель, сценарист, редактор);

«Уехать нельзя остаться: будущее CG-индустрии» (Спикеры: Александр Савицкий, CEO группы компаний Trehmer; Арман Яхин, генеральный директор студии Main Road Post; Вадим Виногоров, CEO студии FSTR.Tech; Евгений Гитциграт, генеральный директор студии Film Direction. Модератор: Елена Бобровская, продюсер образовательных программ Scream School);

«Второй режиссер кино и рекламы: в чем разница?» (Спикеры: Елена Дидевич, куратор интенсива «Второй режиссер» в МШК; Алеся Казанцева, второй режиссер рекламных роликов, кино и сериалов).

«Композитор в кино — Русские в Голливуде: как писать музыку для кино» (Спикер: Соня Белоусова, музыкант, композитор, автор саундтрека к сериалу «Ведьмак», а также саундтреков к фильмам «Мгла» и «Романовы». Модератор: Николай Скачков, композитор, со-куратор программы «Композитор в кино» в МШК).

В подборку также вошли разговоры о профессиях оператора, монтажера, сценариста, актера, художника кино и других цехах.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Роскомнадзор внес сайт «Синема Парка» в реестр ОРИ
Подробнее
Артемий Драгунский экранизирует «Денискины рассказы»
Подробнее
Релизы Disney исчезнут из онлайн-кинотеатра Okko 19 марта
Подробнее
Предварительная касса четверга: «На солнце, вдоль рядов кукурузы» вырвался в лидеры
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 марта 2023 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 марта
Подробнее
Касса четверга: картина «На солнце, вдоль рядов кукурузы» возглавила чарт
Подробнее
Объявлены состав жюри и образовательный интенсив конкурса «Метод»
Подробнее
Доходы российского рынка легальных VoD-сервисов выросли в 2022 году на 17%
Подробнее
«Три богатыря» станут мультсериалом
Подробнее
Фонд кино начинает прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2023 году
Подробнее
«Национальная Медиа Группа» вышла из совместного предприятия с Viasat
Подробнее
«Горький fest» объявил даты проведения и открыл прием заявок
Подробнее
В Москве отметили 20-летие компании «Виасат»
Подробнее
Объявлены лауреаты сценарного конкурса «Метод»
Подробнее
Степан Бурнашёв разыгрывает роль в своем будущем фильме
Подробнее
Валерия Гай Германика станет режиссером сериала о княгине Ольге
Подробнее
Компания VK увеличила выручку на 19% за 2022 год
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «На солнце, вдоль рядов кукурузы» уверенно выигрывает лидерство
Подробнее
Состоялась премьера документального фильма о Тарковском
Подробнее