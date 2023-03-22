Московская школа кино выпустила подборку записей паблик-токов

Сейчас на канале МШК выложено 19 бесед

Любой желающий сможет ознакомиться с внутренней кухней Московской школы кино, единственному учреждению в России, которое обучает всем кинопрофессиям. Площадка опубликовала на своем Youtube-канале подборку записей с круглых столов, проведенных на платформе.

В подборку вошли 19 записей разговоров с кураторами, выпускниками, преподавателями Московской школы кино и приглашенными экспертами. Среди них:

«Редакторы в кино: как выстраивать конструктивный диалог автора с творческой группой» (Спикеры: Элина Столерова, редактор, креативный продюсер Киностудии ГПМ КИТ; Александр Варенников, сценарист, писатель, главный редактор продюсерского центра Potential. Модератор: Ася Гусева, куратор интенсива «Редактор в кино» в МШК, писатель, сценарист, редактор);

«Уехать нельзя остаться: будущее CG-индустрии» (Спикеры: Александр Савицкий, CEO группы компаний Trehmer; Арман Яхин, генеральный директор студии Main Road Post; Вадим Виногоров, CEO студии FSTR.Tech; Евгений Гитциграт, генеральный директор студии Film Direction. Модератор: Елена Бобровская, продюсер образовательных программ Scream School);

«Второй режиссер кино и рекламы: в чем разница?» (Спикеры: Елена Дидевич, куратор интенсива «Второй режиссер» в МШК; Алеся Казанцева, второй режиссер рекламных роликов, кино и сериалов).

«Композитор в кино — Русские в Голливуде: как писать музыку для кино» (Спикер: Соня Белоусова, музыкант, композитор, автор саундтрека к сериалу «Ведьмак», а также саундтреков к фильмам «Мгла» и «Романовы». Модератор: Николай Скачков, композитор, со-куратор программы «Композитор в кино» в МШК).

В подборку также вошли разговоры о профессиях оператора, монтажера, сценариста, актера, художника кино и других цехах.