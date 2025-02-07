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Hasbro готовит экранизацию карточной игры Magic: The Gathering

Автор: Илья Кувшинов

7 февраля 2025

Франшиза может обзавестись фильмами и сериалами

Hasbro и Legendary решили запустить еще одну франшизу – по информации The Hollywood Reporter, компании создают киновселенную на основе коллекционной карточной игры Magic: The Gathering.

Первым проектом должен стать полнометражный фильм по мотивам игры, однако в будущем серия может обзавестись и отдельными сериалами.

Magic: The Gathering была создана в 1993 году и носит звание самой популярной карточной игры. Hasbro утверждает, что, благодаря интересным персонажам и фантастическим мирам, она достигла 50 млн игроков.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка создать киновселенную на основе игры – десять лет назад студия 20th Century Fox разрабатывала франшизу вместе с продюсером Саймоном Кинбергом, однако она так и не была запущена.

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