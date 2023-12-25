МТС может купить продюсерский центр «Марс Медиа»

Отмечается, что сделка может быть завершена до начала весны

МТС может приобрести продюсерский центр «Марс Медиа Энтертейнмент» для развития направления продакшена в рамках онлайн-кинотеатра KION. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что сделка может быть завершена до начала весны, а ее стоимость, по оценке гендиректора «АФИ Капитала» Алексея Гориславца, должна составить около 1 млрд руб.

В данный момент МТС и «Марс Медиа» уже готовят два совместных проекта – сериал «Она такая классная» и драмеди МАЛЬВИНА с Анастасией Ивлеевой.

По информации инсайдеров, переговоры осложняются тем, что основатель компании Рубен Дишдишян исторически близок к «Газпром-медиа холдингу» – в частности, он был создателем кинокомпании «Централ Партнершип». По словам другого источника, МТС может заключить с «Марс Медиа» договоренность о приоритетном отборе проектов (first look deal).

Стоит отметить, что в недавнем интервью ТАСС генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин заявил, что 2024 год станет «годом трансформации и годом больших новостей для медиаиндустрии» как для самого сервиса, так и для всей экосистемы МТС.