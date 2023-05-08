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Объявлены лауреаты премии MTV Movie & TV Awards

Автор: БК

8 мая 2023

Из-за забастовки сценаристов церемония вышла в записи

В США назвали победителей премии MTV Movie & TV Awards. В 2023 году проведение церемонии оказалось под угрозой из-за забастовки Гильдии сценаристов Америки, которая стартовала 2 мая. В итоге церемония состоялась в урезанном виде. Из-за пикетов рассерженных авторов организаторы мероприятия отказались проводить его в традиционном формате — со зрителями в зале и в прямом эфире, так что на MTV транслировалась заранее записанная передача. Более того, актриса Дрю Бэрримор отказалась вести премию в знак солидарности с протестующими, как и несколько других знаменитых гостей. 

Список победителей MTV Movie & TV Awards 2023:

Лучший фильм: 
КРИК 6

Лучший сериал: 
«Одни из нас»

Лучшая работа в кино:
Том Круз, ТОП ГАН: МЭВЕРИК

Лучшая работа в сериале:
Дженна Ортега, «Уэнсдей»

Лучшая комедийная роль:
Адам Сэндлер, УБИЙСТВО В ПАРИЖЕ

Лучший герой:
Педро Паскаль, «Одни из нас»

Лучший злодей:
Элизабет Олсен, ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ

Лучший поцелуй:
Мэдисон Бэйли и Руди Панков, «Внешние отмели»

Самая пугающая роль:
Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»

Лучшая драка:
Гэйл Уезерс против Призрачного лица, КРИК 6

Прорывная роль:
Джозеф Куинн, «Очень странные дела»

Лучший дуэт:
Педро Паскаль и Белла Рамзи, «Одни из нас»

«Убойный» актерский состав:
«Очень странные дела»

Лучшая песня:
«Carolina», Тейлор Свифт

Лучший музыкальный момент:
«Come Back Home», ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА

Лучший документальный фильм о музыке:
SELENA GOMEZ: MY MIND & ME

Лучшее реалити-шоу:
«The Kardashians»

Лучший телеконкурс:
«RuPaul’s Drag Race All Stars»

Лучший ведущий:
Дрю Бэрримор, «The Drew Barrymore Show»

Специальный приз «Гений комедии» достался Дженнифер Кулидж.

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