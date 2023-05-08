Объявлены лауреаты премии MTV Movie & TV Awards

Из-за забастовки сценаристов церемония вышла в записи

В США назвали победителей премии MTV Movie & TV Awards. В 2023 году проведение церемонии оказалось под угрозой из-за забастовки Гильдии сценаристов Америки, которая стартовала 2 мая. В итоге церемония состоялась в урезанном виде. Из-за пикетов рассерженных авторов организаторы мероприятия отказались проводить его в традиционном формате — со зрителями в зале и в прямом эфире, так что на MTV транслировалась заранее записанная передача. Более того, актриса Дрю Бэрримор отказалась вести премию в знак солидарности с протестующими, как и несколько других знаменитых гостей.

Список победителей MTV Movie & TV Awards 2023:

Лучший фильм:

КРИК 6



Лучший сериал:

«Одни из нас»



Лучшая работа в кино:

Том Круз, ТОП ГАН: МЭВЕРИК



Лучшая работа в сериале:

Дженна Ортега, «Уэнсдей»



Лучшая комедийная роль:

Адам Сэндлер, УБИЙСТВО В ПАРИЖЕ

Лучший герой:

Педро Паскаль, «Одни из нас»



Лучший злодей:

Элизабет Олсен, ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ



Лучший поцелуй:

Мэдисон Бэйли и Руди Панков, «Внешние отмели»



Самая пугающая роль:

Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»

Лучшая драка:

Гэйл Уезерс против Призрачного лица, КРИК 6

Прорывная роль:

Джозеф Куинн, «Очень странные дела»

Лучший дуэт:

Педро Паскаль и Белла Рамзи, «Одни из нас»

«Убойный» актерский состав:

«Очень странные дела»

Лучшая песня:

«Carolina», Тейлор Свифт

Лучший музыкальный момент:

«Come Back Home», ПУРПУРНЫЕ СЕРДЦА

Лучший документальный фильм о музыке:

SELENA GOMEZ: MY MIND & ME

Лучшее реалити-шоу:

«The Kardashians»



Лучший телеконкурс:

«RuPaul’s Drag Race All Stars»

Лучший ведущий:

Дрю Бэрримор, «The Drew Barrymore Show»

Специальный приз «Гений комедии» достался Дженнифер Кулидж.