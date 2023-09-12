Universal готовит полнометражный ремейк сериала «Она написала убийство»
Автор: Илья Кувшинов
12 сентября 2023
Сценарий картины напишут авторы комедии «Дурные деньги»
Студия Universal Pictures работает над полнометражным ремейком сериала «Она написала убийство». По сообщению Variety, сценарий картины напишут авторы комедии ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело.
Тандем присоединился к проекту незадолго до начала забастовки сценаристов и не продолжит работу над рукописью до ее окончания. Продюсером грядущего ремейка выступает Эми Паскаль.
Оригинальный детективный сериал с Анджелой Лэнсбери в главной роли, рассказывавший о приключениях писательницы Джессики Флетчер, выходил в эфир канала CBS на протяжении 12 сезонов – с 1984 по 1996 год.
Фото: кадр из сериала «Она написала убийство»
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