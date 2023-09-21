Руперт Мердок покидает пост председателя Fox и News Corp.
Новым главой медиахолдингов станет его сын Лаклан
Руперт Мердок принял решение покинуть пост председателя медиахолдингов Fox и New Corp. Об этом сообщает Variety.
Обязанности Мердока в каждом из конгломератов возьмет на себя его сын Лаклан, а сам медиамагнат займет пост почетного председателя. Сообщается, что изменения в совете директоров вступят в силу в середине ноября после ежегодного собрания акционеров каждой компании.
В заявлении, разосланном сотрудникам, 92-летний Мердок отметил, что его компании также «здоровы», как и он сам.
«Наши возможности в разы превосходят наши коммерческие задачи. У нас есть все основания оставаться оптимистами на ближайшие годы. Планирую не только стать свидетелем этих событий, но и участвовать в них», – заявил он.
Карьера Мердока на медиарынке в США начась почти 70 лет назад – в 1954 году. В 1985 году он приобрел студию 20th Century Fox и продолжил формировать один из крупнейших медиаконгломератов в стране News Corporation.
Фото: соцсети Fox