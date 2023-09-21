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Руперт Мердок покидает пост председателя Fox и News Corp.

Автор: Илья Кувшинов

21 сентября 2023

Новым главой медиахолдингов станет его сын Лаклан

Руперт Мердок принял решение покинуть пост председателя медиахолдингов Fox и New Corp. Об этом сообщает Variety.

Обязанности Мердока в каждом из конгломератов возьмет на себя его сын Лаклан, а сам медиамагнат займет пост почетного председателя. Сообщается, что изменения в совете директоров вступят в силу в середине ноября после ежегодного собрания акционеров каждой компании.

В заявлении, разосланном сотрудникам, 92-летний Мердок отметил, что его компании также «здоровы», как и он сам.

«Наши возможности в разы превосходят наши коммерческие задачи. У нас есть все основания оставаться оптимистами на ближайшие годы. Планирую не только стать свидетелем этих событий, но и участвовать в них», – заявил он.

Карьера Мердока на медиарынке в США начась почти 70 лет назад – в 1954 году. В 1985 году он приобрел студию 20th Century Fox и продолжил формировать один из крупнейших медиаконгломератов в стране News Corporation.

Фото: соцсети Fox

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