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Москино откроет новый кинотеатр

Автор: Софья Гоголева

5 июля 2023

«Музейный» разместится на Зубовском бульваре вместо ЦДК

Московская сеть кинотеатров «Москино» и Музей Москвы объявили о создании арт-платформы «Музейный». Площадку откроют 6 июля в центре города, сообщает портал Mos.ru. 

Она займет место ЦДК на Зубовском бульваре. Ранее музей Москвы «уведомил ЦДК о расторжении договора на пользование помещением» из-за нарушения правил пожарной безопасности. Тогда в самом ЦДК сказали, что не согласны с решением и обжалуют его, однако площадке выпало открыться в другом формате. 

Новое арт-пространство станет центром художественных исследований, охватывающим различные жанры, эпохи и стили. Также планируются специальные мероприятия с профессиональными критиками, ретроспективы и обсуждения фильмов, которые выходят за рамки традиционного кинопоказа.

По словам генерального директора сети «Москино» Натальи Мокрицкой, новая арт-платформа станет подарком для  синефилов. Для посещения будут доступны два киноклуба, посвященные авторским фильмам и картинам советского золотого века кино. 

Кинотеатр «Музейный» откроет трижды оскароносная нуар-драма Билли Уайлдера САНСЕТ БУЛЬВАР (1950) о трагедии забытых звезд Голливуда. Показ начнется в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте «Москино».

В репертуар площадки также войдут фильмы Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы, Хаяо Миядзаки, Александра Довженко, Сергея Эйзенштейна, Андрея Смирнова и других прославленных режиссеров. Зрителям по-новому представят давно любимые творения из советского кинофонда: искрометные комедии, фильмы о любви, надежде и красоте, авторские ленты, картины о Москве.

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