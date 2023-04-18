Экранизацию романа «Мы» Евгения Замятина не представят на ММКФ

Об этом заявили на пресс-конференции Российских программ

18 апреля на пресс-конференции Российских программ ММКФ программный директор секции Ирина Павлова объявила о том, что картина МЫ, снятая Гамлетом Дульяном по мотивам классической антиутопии Евгения Замятина, не будет представлена на фестивале. По ее словам, картина не настолько острая экранизация Замятина, какой могла бы быть, хотя фильм «достаточно хорошо сделан».

Российские программы ММКФ откроет фильм ПЛОТНИК Авдотьи Смирновой, вышедший в РФ в ограниченном прокате. В секцию также попал фильм НАВОДНЕНИЕ Ивана И. Твердовского, снятый по мотивам рассказов того же Евгения Замятина.

В экранизации романа «Мы», входящего в школьную программу, приняли участие Егор Корешков, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Юрий Колокольников и другие актеры.

Премьера картины со слоганом «Разум должен победить» должна была состояться 1 декабря 2022 года. Дистрибьютором значилась компания «Централ Партнершип», однако сейчас проект не имеет ни даты релиза, ни прокатчика. Сюжет антиутопии от «Кинокомпании братьев Андреасян» разворачивается спустя 200 лет после катастрофы, которая практически уничтожила человечество. Выжившие создали совершенное Единое государство, где у каждого есть свой порядковый номер, униформа, стеклянный дом, интимная близость по расписанию, а в обществе царят счастье и гармония.