Мультсериал «Мой маленький пони» получил возрастной рейтинг 18+ на «Кинопоиске»

Ранее на российском телевидении у проекта был возрастной рейтинг 0+

Детский анимационный сериал по мотивам игрушек Hasbro «Мой маленький пони: Дружба – это чудо» получил новый возрастной рейтинг в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» – в карточке проекта указано, что мультфильм доступен для просмотра зрителям старше 18 лет.

Утверждается, что это может быть связано с ужесточением законов об ЛГБТ-пропаганде и признанием «международного общественного движения ЛГБТ» экстремистской организацией: грива и хвост одного из персонажей шоу – пони Радуги Дэш – окрашены в радужные цвета. По сюжету, она ответственна за поддержание погоды и расчистку неба от облаков в Понивилле.

Канадско-американский сериал дебютировал на российском телевидении в 2012 году на канале «Карусель» с возрастным рейтингом 0+. За рубежом все серии проекта имели возрастной рейтинг TV-Y («для всех возрастов»).

Стоит отметить, что полнометражный фильм по мотивам сериала MY LITTLE PONY В КИНО получил в 2017 году в российском прокате рейтинг 6+. Такой же рейтинг у картины пока остается и в отечественных онлайн-кинотеатрах.

Фото: кадр из сериала «Мой маленький пони: Дружба – это чудо»