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Названы обладатели призов 73-го Берлинского кинофестиваля

25 февраля 2023

Главный приз у документальной картины

Документальная картина НА АДАМАНТЕ французского режиссера Николя Филибера получила главную награду Берлинского кинофестиваля — статуэтку «Золотой медведь». Фильм-победитель посвящен событиям, происходящим в психиатрической клинике на плавучем здании в Париже и пациентам, которые стараются вернуться к обычной жизни.

Второе место в конкурсной программе берлинского фестиваля занял фильм КРАСНОЕ НЕБО (Roter Himmel) режиссера Кристофа Петцольда. Он получил приз «Серебряный медведь» (Гран-при жюри). Картина была второй частью трилогии знаменитого немца, рассказывающей о духах стихий. Первая часть, УНДИНА, была посвящена воде. «Серебряного медведя» также получила португальская работа ПЛОХАЯ ЖИЗНЬ (Bad Living, 2023) режиссера Жоау Канижу. На «Золотой медведь» претендовали 19 фильмов, включая две анимационные картины — АРТ-КОЛЛЕДЖ 1994 китайца Лю Цзяня и СУДЗУМЭ ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРИ Макото Синкая. «На Адаманте» был единственным документальным фильмом, вошедшим в список номинантов.

Премию за лучшую режиссуру получил французский мастер Филипп Гаррель за фильм БОЛЬШАЯ КОЛЕСНИЦА. Своего «Медведя» за лучший сценарий получила Ангела Шанелек за фильм МУЗЫКА. София Отеро, сыгравшая главную роль в испанской картине 20 000 РАЗНОВИДНОСТЕЙ ПЧЕЛ, стала обладательницей «Серебряного медведя» как лучшая актриса. Награда за лучшую роль второго плана досталась Теэ Эре за фильм ДО КОНЦА НОИ режиссера Кристофа Хоххойзлера.

В этом году в конкурс фестиваля вошли 18 картин из 19 стран, включая ленты из Германии, Испании, Австралии и Великобритании. Большинство кинематографистов, картины которых попали в отбор, участвовали в смотре ранее.

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