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Фонд кино поддержит 11 национальных картин

Автор: БК

27 июля 2023

Финансирование получат БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, КРАКЕН и ЛЕД 3

Фонд кино (ФК) отобрал 11 картин, на съемки которых будет выделено финансирование. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

«Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства, по результатам проведения которой к получению поддержки было утверждено 11 национальных фильмов», — говорится в сообщении. 

Помимо новой экранизации БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ, деньги ФК получат: киноадаптация другой детской сказки БУРАТИНО, сиквел ХОЛОПА, триквел ЛЬДА и приквел серии фильмов ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ  ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, картина о группе РУКИ ВВЕРХ, приключенческие проекты СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС - 8, КРАКЕН, ГУАНТАНАМЕРА, БЕЙРУТ, ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ.

20 июля Фонд кино объявил прием заявок на поддержку производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также «уникальных авторских национальных анимационных фильмов» ведущих российских режиссеров-мультипликаторов. 

Фото: Фонд кино

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