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«Социальная сеть» и «Полицейский из Беверли-Хиллз» признаны культурным достоянием США

Автор: Илья Кувшинов

17 декабря 2024

Сейчас Национальный реестр фильмов насчитывает 900 тайтлов

Библиотека Конгресса США назвала 25 картин, которые будут признаны культурным достоянием и войдут в Национальный реестр фильмов в 2024 году.

В их числе оказались СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ Дэвида Финчера, ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ Тоуба Хупера, ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ Мартина Бреста, ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ 2: ГНЕВ ХАНА Николаса Мейера, ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ Эмиля Ардолино, ДЕТИ ШПИОНОВ Роберта Родригеса, СТАРИКАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО братьев Коэн и МОЙ ЛИЧНЫЙ ШТАТ АЙДАХО Гаса Ван Сента.

Сейчас Национальный реестр насчитывает 900 тайтлов. Каждый год картины отбираются с учетом их культурной, исторической или эстетической значимости для сохранения кинонаследия США. Возраст фильмов, включенных в реестр, должен превышать 10 лет.

Фото: кадр из фильма СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

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