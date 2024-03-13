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Николас Кейдж опроверг возможное продолжение «Сокровища наций»

Автор: Илья Кувшинов

13 марта 2024

Первый фильм франшизы вышел в прокат в 2004 году

Похоже, Disney не планирует возвращать на экраны историю о кладоискателе Бенджамине Гейтсе – по крайней мере, так считает сам Николас Кейдж. Актер рассказал в интервью Screen Rant, что не стоит ждать продолжения СОКРОВИЩА НАЦИЙ.

«Ну вот, опять! Вы сами задаете эти вопросы, а затем выходят разные публикации и затмевают собой остальные темы. Нет, никакого третьего фильма не будет. Если вы хотите найти сокровища, то не ищите их в Disney, понятно? Там их нет», – подчеркнул он.

Несмотря на то, что первый фильм франшизы вышел в прокат 20 лет назад, слухи о возможном продолжении не утихали. Так, например, в 2022 году Disney выпустил сериальный спин-офф «Сокровище нации: На краю истории» на своем стриминговом сервисе, однако он был закрыт после первого сезона.

Фото: кадр из фильма СОКРОВИЩЕ НАЦИИ

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