top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Сооснователь «Иноекино» Алексей Бажин объявил об уходе из компании

Сооснователь «Иноекино» Алексей Бажин объявил об уходе из компании

Автор: БК

30 июня 2026

Его доля переходит к Евгению Красу

В компании «Иноекино» произошли кадровые изменения – сооснователь и один из создателей проекта Алексей Бажин объявил, что покидает компанию.

«Сегодня последний мой день работы в компании. Немного грустно, но в какой-то момент важно прислушаться к себе и сделать следующий шаг», – написал он в обращении.

Бажин напомнил, что проект «Иноекино» начинался в Санкт-Петербурге как инициатива по возвращению на большие экраны классических и авторских фильмов и вырос в одну из ведущих компаний, специализирующихся на показе культовых лент.

Причины ухода из компании пока не раскрываются, однако Бажин подчеркнул, что намерен сосредоточиться на новых профессиональных проектах. Его доля в компании переходит к сооснователю, соучредителю и генеральному директору «Иноекино» Евгению Красу, а компания продолжит работу в прежнем направлении.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

CineEurope 2026: Презентация Studiocanal
Подробнее
Телевизионная премьера сериала «Полдень» состоится на ТНТ
Подробнее
Кинофестиваль «Горький fest» представил программу и жюри
Подробнее
Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом квартале 2026 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 июня 2026 года
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация Paramount Pictures
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация Amazon MGM Studios
Подробнее
Фестиваль «Новый сезон» не состоится в этом году
Подробнее
Предпродажи уикенда: мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3» опередил «Распаковку»
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация The Walt Disney Studios
Подробнее
Александр Панченко назначен директором по развитию онлайн-кинотеатра КИОН
Подробнее
Сарик Андреасян займется экранизацией «Двенадцати стульев»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 2–5 июля
Подробнее
Касса четверга: «Майкл» вновь на вершине
Подробнее
Предварительная касса четверга: новые «Три богатыря» стартовали с третьей строчки чарта
Подробнее
Официальная касса России: концерт на миллиард
Подробнее
Вячеслав Володин поручил обеспечить подготовку проектов по поддержке российского кино
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 июня
Подробнее
CineEurope 2026: Презентация Warner Bros. Pictures
Подробнее
В российском кинопрокате могут установить обязательную долю отечественных фильмов
Подробнее