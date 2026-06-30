Сооснователь «Иноекино» Алексей Бажин объявил об уходе из компании

Его доля переходит к Евгению Красу

В компании «Иноекино» произошли кадровые изменения – сооснователь и один из создателей проекта Алексей Бажин объявил, что покидает компанию.

«Сегодня последний мой день работы в компании. Немного грустно, но в какой-то момент важно прислушаться к себе и сделать следующий шаг», – написал он в обращении.

Бажин напомнил, что проект «Иноекино» начинался в Санкт-Петербурге как инициатива по возвращению на большие экраны классических и авторских фильмов и вырос в одну из ведущих компаний, специализирующихся на показе культовых лент.

Причины ухода из компании пока не раскрываются, однако Бажин подчеркнул, что намерен сосредоточиться на новых профессиональных проектах. Его доля в компании переходит к сооснователю, соучредителю и генеральному директору «Иноекино» Евгению Красу, а компания продолжит работу в прежнем направлении.