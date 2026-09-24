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Правительство поддержало законопроект об освобождении от НДС для ИП в сфере кино

Автор: БК

24 сентября 2026

Автором инициативы выступил депутат Госдумы Станислав Наумов

Правительство РФ подготовило положительный отзыв на законопроект об освобождении индивидуальных предпринимателей в сфере кинематографии от НДС. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с документом.

Законопроект предлагает закрепить в Налоговом кодексе понятие «индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в сфере кинематографии» и распространить на таких ИП действующее освобождение от НДС для организаций кинематографии.

Льгота будет распространяться на производство кинопродукции и передачу прав на использование, прокат и показ фильмов, получивших удостоверение национального фильма.

Автором инициативы выступил депутат Госдумы Станислав Наумов. По его мнению, законопроект позволит создать дополнительные условия для развития российской кинематографии и снизить себестоимость производства национальных фильмов.

Фото: Magnific

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