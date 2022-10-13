top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • В России могут создать госструктуру, которая будет продавать недоступный легально контент

В России могут создать госструктуру, которая будет продавать недоступный легально контент

Автор: БК

13 октября 2022

С таким предложением выступил депутат Госдумы Артем Кирьянов

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов выступил с предложением создать в России  госструктуру, которая будет продавать недоступный легально контент. 

«Если нам отказывают правообладатели того или иного контента, мы не должны бояться брать на себя ответственность за то, что мы действительно этот контент так или иначе будем иметь у себя. И это не должно быть стихийное действие, когда кто во что горазд — кто что смог украсть, скачать и потом показывать. Это должен быть уполномоченный орган, который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России. И уже потом собранный контент продавать нашим коллегам, которые будут им пользоваться», — сказал Кирьянов. 

По словам Кирьянова, так российские пользователи будут платить не правообладателю, не пиратам, а государству. При этом бизнес будет работать в легальном пространстве, за счет чего «смысл пиратства теряется». Кроме того, по мнению депутата, такая структура поможет бороться с дискриминацией россиян.

Депутат Госдумы подчеркнул, что данное предложение необходимо обсуждать на разных площадках.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Продюсер Антон Златопольский прокомментировал стартовый результат фильма «Сердце пармы»
Подробнее
Kion презентовал новинки октября 2022 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сердце пармы» ожидаемо лидирует
Подробнее
Фильм Netflix впервые будет показан сразу в трех крупнейших киносетях США
Подробнее
Фестиваль «Дни короткометражного кино» начал прием заявок для площадок
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сердце пармы» возглавило отечественный кинопрокат
Подробнее
Иркутский кинотеатр New Cinema выиграл суд у российского офиса Universal Pictures
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 3 по 9 октября
Подробнее
Церемония вручения премии «Ника» перенесена на 2023 год
Подробнее
Количество контента в российских онлайн-кинотеатрах сократилось за минувшие полгода
Подробнее
Российские медиахолдинги выступили с критикой законопроекта о принудительном лицензировании
Подробнее
Управляющий кинотеатром New Cinema прокомментировал победу в суде над российским офисом Universal
Подробнее
Касса четверга: «Сердце пармы» возглавляет прокат
Подробнее
Контент из «недружественных» стран по принудительному лицензированию смогут получать лишь кинотеатры
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в сентябре 2022 года
Подробнее
«Кинопоиск» провел презентацию нового сезона
Подробнее
Арбитражный суд Москвы обязал Google выплатить «Газпром-медиа» до 1 млрд рублей
Подробнее
В Москве состоялось открытие проекта «Артхаус»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 13–16 октября 2022 года
Подробнее
Официальная касса России: «Сердце пармы» показывает лучший старт среди российских проектов 2022 года
Подробнее