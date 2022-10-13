В России могут создать госструктуру, которая будет продавать недоступный легально контент

С таким предложением выступил депутат Госдумы Артем Кирьянов

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов выступил с предложением создать в России госструктуру, которая будет продавать недоступный легально контент.

«Если нам отказывают правообладатели того или иного контента, мы не должны бояться брать на себя ответственность за то, что мы действительно этот контент так или иначе будем иметь у себя. И это не должно быть стихийное действие, когда кто во что горазд — кто что смог украсть, скачать и потом показывать. Это должен быть уполномоченный орган, который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России. И уже потом собранный контент продавать нашим коллегам, которые будут им пользоваться», — сказал Кирьянов.

По словам Кирьянова, так российские пользователи будут платить не правообладателю, не пиратам, а государству. При этом бизнес будет работать в легальном пространстве, за счет чего «смысл пиратства теряется». Кроме того, по мнению депутата, такая структура поможет бороться с дискриминацией россиян.

Депутат Госдумы подчеркнул, что данное предложение необходимо обсуждать на разных площадках.