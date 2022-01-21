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Netflix отчитался об итогах работы в четвертом квартале 2021 года

Автор: БК

21 января 2022

После публикации итогов акции видеосервиса обвалились на 20%

Стоимость акций стримингового сервиса Netflix упала на 20,2%, до $405,5 за акцию, на торгах 20 января. Так, по итогам четвертого квартала 2021 года прирост числа подписчиков составил 8,28 млн, до 221,8 млн домохозяйств. Этот результат оказался ниже ожиданий акционеров и рынка. Согласно прогнозам Netflix в конце третьего квартала, ожидалось увеличение числа подписчиков на 8,5 млн человек за три месяца.

Суммарно за минувший год к Netflix присоединились 18,2 млн новых подписчиков, что меньше результата допандемийного 2019-го, когда компания отчиталась о росте подписчиков на 27,8 млн человек. Теперь с января по март 2023 года компания ожидает прирост подписок на 2,5 млн. 

Выручка сервиса Netflix в четвертом квартале 2021-го выросла на 16% по сравнению с тем же периодом годом ранее, до $7,71 млрд. При этом ожидания аналитиков были на уровне $7,72 млрд. Чистая прибыль Netflix за тот же период выросла на 12% и составила $607 млн. В первом квартале 2022-го ожидается прирост на 10,3% — до $7,9 млрд.

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