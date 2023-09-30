Netflix отправил свой последний DVD

Стриминговый гигант попрощался со своими видеопрокатными корнями

Стриминговый гигант Netflix попрощался со своими корнями – сервис, который в 1998 году начинал свой путь в качестве первого в мире интернет-проката DVD, отправил последний диск. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Утверждается, что первым DVD, который был взят на напрокат 25 лет назад, оказался БИТЛДЖУС Тима Бертона. Последним же диском стала ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА братьев Коэн. Представители Netflix отметили, что бизнес DVD-проката «заложил основу компании на годы вперед».

Стоит отметить, что старомодный и аналоговый сервис имел огромное количество поклонников, благодаря своему каталогу классических картин, которые было проблематично (а в некоторых случаях даже невозможно) найти на стриминге.

В 2012 году выручка от DVD-бизнеса Netflix превысила $1 млрд, что на тот момент составляло треть общего дохода всего сервиса, а рентабельность составила 47%. Через 10 лет, к 2022 году, она упала до $146 млн и начала приближаться к точке безубыточности.

Поворотным моментом для Netflix стало появление собственного стримингового сервиса в 2007 году.

Фото: Netflix