Фильм Netflix впервые будет показан сразу в трех крупнейших киносетях США

Релиз картины «Достать ножи 2» состоится за месяц до онлайн-премьеры

Крупнейшие американские киносети AMC, Regal и Cinemark впервые одновременно покажут новый фильм Netflix. Превью-показы картины ДОСТАТЬ НОЖИ 2 пройдут на неделе с 23 по 29 ноября. Онлайн-премьера проекта запланирована через месяц — 23 декабря. Предпродажи начнутся 10 октября.

Стриминговый сервис объявил, что фильм выйдет в 600 кинотеатрах США, а также на некоторых площадках в Канаде, Великобритании, Ирландии, Италии, Германии, Испании, Израиле, Австралии и Новой Зеландии.

Ранее сеть Cinemark уже показывала фильмы Netflix, а кинотеатры AMC и Regal отказывались работать с проектами видеосервиса из-за несогласия с размером кинотеатральных окон и финансовыми условиями сделок.

В 2021 году Netflix приобрела права на фильмы ДОСТАТЬ НОЖИ 2 и ДОСТАТЬ НОЖИ 3 за $450 млн. В 2019 году первая часть франшизы заработала в мировом прокате $311 млн при бюджете в $40 млн.