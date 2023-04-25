Netflix инвестирует в корейское кинопроизводство

Вложения превысят $2,5 млрд

Компания Netflix объявила о своем намерении инвестировать $2,5 млрд (около 3,34 триллиона вон) в производство южнокорейских фильмов и телешоу в течение следующих четырех лет. По словам представителей компании, это вдвое больше суммы, потраченной в Корее на кинопроизводство с 2016 года.

Генерального директора Netflix Теда Сарандоса цитирует Variety. Свое заявление глава американской компании сделал на встрече в Вашингтоне с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем.

«Мы смогли принять это решение, потому что уверены, что корейская творческая индустрия способна к изложению великолепных историй, — говорится в словах Сарандоса. — Я поражен тому, как любовь к корейским шоу привела к настолько широкому интересу к Корее среди иностранцев благодаря захватывающей продукции местных сценаристов. Их истории теперь в основе западного цайтгайста».

Netflix добился большого успеха благодаря трансляции южнокорейских драматических сериалов, таких как «Игра в кальмара» и «Слава», а также популярных телешоу без сценария, включая «Сто атлетов».

Дорогой корейский контент закрепил позицию Netflix в качестве доминирующего стримера на сверхконкурентном корейском рынке. Вместе с тем, корейские шоу все чаще пересекают границы континента, продвигая «корейскую волну» за пределы устоявшихся рынков в Восточной Азии.

Инвестиционное обязательство Netflix совпало со временем заявок других глобальных игроков, особенно Disney+ и Apple TV+, на южнокорейские телешоу.

