Netflix собирается уменьшить количество выпускаемых фильмов

Сервис планирует сделать упор на качество проектов

В 2020 году Netflix заявил о том, что будет выпускать по новому фильму каждую неделю, однако сейчас сервис признает, что это было ошибкой. Глава киноподразделения Netflix Скотт Стубер дал большое интервью Variety, в котором признался, что стриминг был сосредоточен больше на количестве проектов, чем на качестве.

«Мы развивали новую студию. У нас за плечами было всего несколько лет, а нам противостояли конкуренты со 100-летним стажем. Приходилось задавать себе вопрос – какая у нас бизнес-модель? И некоторое время мы считали, что правильный ответ – это достаточное количество контента», – рассказал он.

Сообщается, что Netflix вновь поменяет стратегию и теперь упор будет делаться на качество – вместо 50 фильмов в год на сервисе будут появляться 25-30 картин.

«Сейчас мы не пытаемся достичь какого-то определенного количества выпущенных фильмов, а просто стараемся делать те проекты, в которые верим, – отметил Стубер. – Хочется выпускать картины, про которые можно сказать: “Да, это лучший пример романтической комедии, а вот – лучший триллер или лучшая драма”».

Среди ближайших проектов Netflix – триллер УБИЙЦА Дэвида Финчера, комедия МакДжи FAMILY SWITCH, продолжение ПОБЕГА ИЗ КУРЯТНИКА и новая фантастика от Зака Снайдера МЯТЕЖНАЯ ЛУНА.

Фото: кадр из фильма УБИЙЦА