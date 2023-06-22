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Netflix поменял принцип подсчета просмотров

Автор: Никита Никитин

22 июня 2023

Рейтинги по просмотрам в очередной раз считаются по новой системе

Netflix внеc глобальное изменение в систему подсчета просмотров на собственном сервисе, сообщает Variety. Ведущая мировая стриминг-платформа продолжит вести учет востребованности собственных тайтлов на основе объема просмотров каждого фильма и сериала, но теперь количество часов будет делиться на общую продолжительность конкретного проекта. Кроме того, период измерения рейтингов популярности увеличен с 28 до 92 дня.

К примеру, согласно новой методике рекордмен сервиса, популярный сериал «Уэнсдэй», набрал 251,2 млн просмотров, учитывая, что в совокупности телепроект достиг 1,718 миллиарда часов просмотров за первые 61 день показов при общей продолжительности 6 часов 49 минут. При этом нельзя утверждать, что аудитория сериала достигла 252 млн человек, так как методика не учитывает возможные пересмотры. Согласно последним данным, глобальная аудитория стриминга составляет 232,5 млн человек.

Примером успешного полнометражного проекта на сервисе может служить экшн-сиквел ТАЙЛЕР РЕЙК: ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ 2, который набрал 43 млн просмотров при общем объеме смотрения в 88,38 млн часов и показателем хроно, равном немногим более двух часов. По новой методике лидерами по просмотрам среди англоязычных фильмов остались КРАСНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ (454,2 млн часов) и НЕ СМОТРИ НАВЕРХ (408,6 млн часов). В неанглоязычных сериалах лидер также не поменялся, им осталась культовая «Игра в кальмара» (2,205 млрд часов).

В прошлый раз нашумевшее изменение методики подсчета популярности своих проектов Netflix произвел осенью 2021 года. Тогда сервис перешел на подсчет общего количества часов просмотра конкретного тайтла. Рейтинги просмотров фильмов и сериалов (как англоязычных, так и не англоязычных) составлялись по итогам каждой недели (с понедельника по воскресенье).

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