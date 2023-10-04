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Netflix планирует повышение цен после окончания забастовки актеров

Автор: Илья Кувшинов

4 октября 2023

Представители сервиса отказались от комментариев

Netflix станет еще одним стриминговым сервисом, которые поднимет свои цены – по информации The Wall Street Journal, это произойдет через несколько месяцев после окончания забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA).

Инсайдеры утверждают, что онлайн-кинотеатр обсуждает повышение цены на тариф без рекламы сразу на нескольких мировых рынках, однако, скорее всего, начнет с США и Канады. Пока неизвестно, насколько Netflix поднимет цены, и когда именно они вступят в силу. Представители сервиса отказались от комментариев.

Напомним, что прошлой осенью Netflix ввел новый и более дешевый тарифный план с рекламой ($6,99 в месяц), а в июле этого года перестал предлагать в Америке базовый тариф без рекламы ($9,99 в месяц).

Аналитики утверждают, что стоимость безрекламной подписки на основные зарубежные стриминги выросла за минувший год почти на 25% – во многом это связано с тем, что компании стремятся перевести своих клиентов на более дешевые и прибыльные для них тарифы с рекламой. Например, на днях холдинг Warner Bros. Discovery объявил о том, что поднимет стоимость подписки без рекламы на сервис Discovery+ с $6,99 до $8,99 в месяц, а тариф с рекламой, в свою очередь, останется без изменений ($4,99 в месяц).

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