Netflix анонсировал еще один российский оригинальный проект

Режиссером нового сериала выступает Дарья Жук

Видеосервис Netflix рассказал о своем новом российском оригинальном сериале. Действие криминального триллера «Зато» происходит в постсоветский период. Проект рассказывает о журналистке Кристине и милиционере Дашкине, которые берутся за расследование дела о ребенке, пропавшего в закрытом городе Лобачевск-4.

Режиссером сериала выступает Дарья Жук (ХРУСТАЛЬ, «Содержанки»), авторами сценария — Михаил Шприц, Илья Шеин, Ксения Мчедлидзе. Продюсеры — Ирина Смирнова, Александр Кушаев. Главный роли исполняют Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Полина Кутепова, Виктория Толстоганова, Максим Стоянов, Иван Мулин, Илья Исаев, Илья Маланин и Екатерина Агеева.

Дата премьеры будет объявлена дополнительно, сериал станет доступен по всему миру.

Ранее Netflix анонсировал три российских проекта — сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой и Федором Бондарчуком, психологическую драму с Александром Петровым и жизнеутверждающую историю «Ничего особенного».