Netflix планирует спин-оффы «Уэнсдэй» и «Острых козырьков»

Инсайдеры утверждают, что ставка на знакомые зрителю хиты – это более надежное решение для сервиса

Стриминги продолжают работать с популярными франшизами, и Netflix – не исключение. По информации Bloomberg, сервис планирует запустить спин-оффы «Уэнсдэй» и «Острых козырьков», а также сериал во вселенной ТАЙЛЕРА РЕЙКА.

Так, например, своим сольным проектом может обзавестись дядя Фестер в исполнении Фреда Армисена. Отмечается, что разговоры о возможном шоу пошли во время подготовки к съемкам второго сезона «Уэнсдэй».

По информации инсайдеров, действие одного из спин-оффов «Острых козырьков» будет разворачиваться в Бостоне середины XX века через несколько десятилетий после событий оригинального сериала, а второй расскажет о Полли Грей, матриархе семьи преступного клана Шелби. Ее роль в «Острых козырьках» исполняла Хелен Маккрори, которой не стало в 2021 году.

Аналитики отмечают, что ставка на знакомые зрителю хиты – это более надежное решение для стримингов и телесетей, которые вынуждены сдерживать свои расходы из-за высокого роста стоимости производства: не каждая студия готова рисковать по $15-20 млн долларов в надежде создать успешный оригинальный сериал.

Фото: кадр из сериала «Уэнсдэй»