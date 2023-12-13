Netflix раскрыл данные по просмотрам фильмов и сериалов за первую половину 2023 года

Самым популярным проектом на сервисе оказался первый сезон «Ночного агента»

Стриминговый сервис Netflix впервые в своей истории обнародовал данные по просмотрам 99% своего каталога, в котором содержится более 18 тыс тайтлов.

В отчете отражены показатели с января по июнь 2023 года, отсортированные по количеству часов, которые подписчики Netflix потратили на просмотр. Ожидается, что сервис будет выпускать его на регулярной основе каждые полгода.

Онлайн-кинотеатр отметил, что это большой шаг вперед не только для Netflix, но и для всей индустрии. «Мы считаем, что информация из этого отчета в сочетании с нашими еженедельными списками самых популярных проектов поможет авторам понять, что находит наибольший отклик у зрителей сервиса», – отмечается в официальном заявлении.

В пятерке самых просматриваемых проектов Netflix за первую половину 2023 года – первый сезон «Ночного агента» (812,1 млн часов смотрения), второй сезон «Джинни и Джорджии» (665,1 млн), первый сезон южнокорейского сериала «Слава» (622,8 млн), первый сезон «Уэнсдэй» (507,7 млн) и мини-сериал «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» (503 млн).

Что касается российского контента, то лучше всего зрители смотрели сериал Андрея Джунковского «Лучше, чем люди» (26,6 млн часов смотрения) и первый сезон «Эпидемии» (15 млн часов) – оба из них доступны на Netflix по всему миру. На долю первого сезона анимационного сериала «Маша и Медведь. Песенки для малышей» пришлось 7 млн часов.

Самым популярным отечественным фильмом на Netflix за первую половину 2023-го стал кинокомикс Олега Трофима МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР (9,4 млн). В списке проектов, которым удалось перешагнуть барьер в 1 млн часов смотрения, также оказались ЧЕРНОБЫЛЬ Данилы Козловского (4,9 млн), СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ Михаила Локшина (3,2 млн), ВТОРЖЕНИЕ Федора Бондарчука (2,9 млн) и СПУТНИК Егора Абраменко (1,6 млн).