В первом полугодии 2022 года закрылось рекордное число российских кинотеатров

Количество неработающих площадок превысило показатели пандемийного 2020 года

К середине 2022 года количество кинотеатров в России сократилось на 6,4%, кинозалов – на 12,4%. Такие данные приводит компания «Невафильм Research» в своем свежем исследовании (есть в распоряжении БК). Количество кинотеатров в стране уменьшилось с 2161-го по состоянию на 1 января до 2022-х на 1 июля. Количество залов сократилось с 5704-х до 4996-и соответственно.

Под закрытыми залами многозальных кинотеатров в исследовании понимаются те площадки, которые были закрыты на длительный или неопределенный срок, а также те, которые на конец оценочного периода имели нулевые сеансы. В случае однозального кинотеатра он не считается закрытым, если площадка работает неполную неделю и на конец оценочного периода имела нулевые сеансы.

Уже вза первое полугодие 2022 года динамика закрытия кинотеатров окзаалась рекордной за всю историю наблюдений, превзойдя показатель всего пандемийного 2020-го. По итогам июня 2022 года неработающими оказались 849 кинозалов, при этом за весь 2020-й закрылся 361 кинозал. За первую половину нынешнего года открылся 56 кинотеатр и 141 кинозал, это наименьшй показатель за последние пять лет.

Массовое сокращение числа кинозалов отмечается с марта 2022 года, после отмены проката голливудских фильмов. Наибольшее число закрытых кинозалов зафиксировано 1 апреля – 473.





За полгода 2022-го число кинотеатров, находящихся в частной собственности, уменьшилось на 7%, количество кинозалов в них – на 14%. В то же время число муниципальных кинотеатров снизилось на 6%, а кинозалов в них – на 5%.

Количество миниплексов по сравнению с началом года увеличилось на 5%, в особенности — трехзальных (на 15%), четырехзальных (на 10%) и пятизальных (на 15%). При этом за счет сокращения рыночной доли мультиплексов доля рынка миниплексов по числу кинотеатров увеличилась на 4%, по числу залов – на 11%. Количество мультиплексов уменьшилось почти на половину, а площадки с более чем 17 кинозалами исчезли с рынка.

Наибольшее число закрытых или не действовавших кинозалов к середине года зафиксировано у киносетей «Мягкий кинотеатр» (32%), «Мираж Синема» (26%) и «КАРО» (24%).

Кроме того, в городах-миллионниках на 1 июля процент закрытия по кинозалам оказался выше, чем по всей России (16%). Рекордсменами по количеству закрытых кинозалов стали Омск (34%), Самара (29%) и Краснодар (26%). В Москве с начала года закрылось 16% кинозалов, в Санкт-Петербурге – 14%.

По данным БК, общая касса топ-20 релизов на уикенде с 7 по 10 июля в России составила 126 млн рублей, с учетом стран СНГ – 232 млн. Таким образом, российские сборы первой двадцатки релизов установили новый минимум 2022 года. Этот результат также оказался почти на 6% меньше относительно прошлых выходных и на 66,5% ниже, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм ЧЕРНАЯ ВДОВА.