top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • В Сети опубликован трейлер фильма ужасов «Ночь сиделки» Александра Невского

В Сети опубликован трейлер фильма ужасов «Ночь сиделки» Александра Невского

Автор: БК

4 марта 2022

Первый показ картины состоится на Marché du Film в 2022 году

Кинокомпании ETA Films и Hollywood Storm представили первый трейлер фильма ужасов НОЧЬ СИДЕЛКИ (NIGHT OF THE CAREGIVER), продюсером которого выступает Александр Невский. Режиссер картины – Джо Корнет, в качестве сценариста выступил Крейг Хаманн, исполнительный продюсер – глава ETA Films Эрик Бреннер.

НОЧЬ СИДЕЛКИ рассказывает историю медсестры Джульетты, которая соглашается ухаживать за пожилой одинокой женщиной Лилиан, уединенно живущей в пригороде Лос-Анджелеса. В первую же ночь Джульетта понимает, что в доме находится кто-то еще и им с Лилиан грозит смертельная опасность.

В картине снимались Айлин Дитц (ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА), Натали Денис Шперл, номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» Эрик Робертс и Анна Орис. Съемки проходили в Лос-Анджелесе в октябре прошлого года. Сейчас картина находится на стадии постпродакшна. 

Премьерный показ фильма состоится в этом году на международном кинорынке Marché du Film.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Как военная операция на Украине влияет на российскую киноиндустрию
Подробнее
Независимые дистрибьюторы прокомментировали текущую ситуацию в кинопрокате
Подробнее
Голливудские студии рассматривают возможность отмены своих премьер в России
Подробнее
Disney временно прекращает выпуск своих фильмов в России
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Megogo завершает работу в России
Подробнее
Олег Березин покидает пост председателя Ассоциации владельцев кинотеатров
Подробнее
«Роскино» прокомментировало отстранение России от участия в фестивале Series Mania
Подробнее
Ассоциация владельцев кинотеатров России попросила помощи у властей
Подробнее
Роспотребнадзор рекомендует отменить ограничение заполняемости залов в кинотеатрах
Подробнее
Paramount останавливает выпуск своих фильмов в России
Подробнее
Warner Bros. и Sony отменили прокат «Бэтмена» и «Морбиуса» в России
Подробнее
ВГТРК и Первый канал приостановили членство в Европейском вещательном союзе
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Megogo недоступен в России из-за технических сложностей
Подробнее
«Дождь» и «Эхо Москвы» заблокированы по требованию Генпрокуратуры РФ
Подробнее
Международный форум «Российский кинобизнес» может быть перенесен
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 3–6 марта 2022 года
Подробнее
Касса четверга: «Мистер Нокаут» стал лучшей новинкой недели
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 марта
Подробнее
Международная касса: «Анчартед» вновь занимает первую строчку
Подробнее
Официальная касса России: «Анчартед: на картах не значится» вновь лидирует
Подробнее