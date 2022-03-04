В Сети опубликован трейлер фильма ужасов «Ночь сиделки» Александра Невского

Первый показ картины состоится на Marché du Film в 2022 году

Кинокомпании ETA Films и Hollywood Storm представили первый трейлер фильма ужасов НОЧЬ СИДЕЛКИ (NIGHT OF THE CAREGIVER), продюсером которого выступает Александр Невский. Режиссер картины – Джо Корнет, в качестве сценариста выступил Крейг Хаманн, исполнительный продюсер – глава ETA Films Эрик Бреннер.

НОЧЬ СИДЕЛКИ рассказывает историю медсестры Джульетты, которая соглашается ухаживать за пожилой одинокой женщиной Лилиан, уединенно живущей в пригороде Лос-Анджелеса. В первую же ночь Джульетта понимает, что в доме находится кто-то еще и им с Лилиан грозит смертельная опасность.

В картине снимались Айлин Дитц (ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА), Натали Денис Шперл, номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус» Эрик Робертс и Анна Орис. Съемки проходили в Лос-Анджелесе в октябре прошлого года. Сейчас картина находится на стадии постпродакшна.

Премьерный показ фильма состоится в этом году на международном кинорынке Marché du Film.