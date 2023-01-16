Апелляционный суд обязал UPI выплатить 2,9 млн рублей кинотеатру New Cinema

Столичный арбитраж оставил решение суда первой инстанции

Девятый Арбитражный Апелляционный суд Москвы оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал российское юрлицо компании Universal Pictures выплатить 2,9 млн рублей в пользу иркутского кинотеатра New Cinema. Об этом БК сообщил управляющий кинотеатром Егор Иваненко.

В июне 2022 года New Cinema потребовал через суд от мейджора 2,9 млн рублей в качестве компенсации за отмененные показы кинокомикса БЭТМЕН. Уже в октябре стало известно, что Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск иркутского кинотеатра к ООО «ЮПИ».

В марте минувшего года компании Universal Pictures, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount объявили о приостановке проката своих фильмов в России. Российский прокат фильма БЭТМЕН компания Universal отменила за день до премьеры.