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Апелляционный суд обязал UPI выплатить 2,9 млн рублей кинотеатру New Cinema

Автор: БК

16 января 2023

Столичный арбитраж оставил решение суда первой инстанции

Девятый Арбитражный Апелляционный суд Москвы оставил в силе решение суда первой инстанции и обязал российское юрлицо компании Universal Pictures выплатить 2,9 млн рублей в пользу иркутского кинотеатра New Cinema. Об этом БК сообщил управляющий кинотеатром Егор Иваненко. 

В июне 2022 года New Cinema потребовал через суд от мейджора 2,9 млн рублей в качестве компенсации за отмененные показы кинокомикса БЭТМЕН. Уже в октябре стало известно, что Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск иркутского кинотеатра к ООО «ЮПИ». 

В марте минувшего года компании Universal Pictures, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount объявили о приостановке проката своих фильмов в России. Российский прокат фильма БЭТМЕН компания Universal отменила за день до премьеры.

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